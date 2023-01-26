Эстония закрыла генконсульство РФ в Нарве, но дипломаты продолжают в городе прием граждан. Законна ли такая деятельность?

С весны прошлого года генеральное консульство России в Нарве прекратило свою работу, и это создало проблемы как минимум для 17 000 граждан этой страны, проживающих в Нарве.

С недавнего времени для пожилых людей посольство организовало ежемесячные консульские приемы в приграничном городе на базе местного Союза российских граждан, передает rus.err.

Власти Нарвы пошли навстречу и готовы предоставить удобное помещение в библиотеке.

„У нас каждый третий человек, который идет вам навстречу по улице, российский гражданин, 36% жителей города - это граждане России. И разумеется, как городская управа мы должны помогать всем нашим жителям, несмотря на родной язык и гражданство“, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.

В библиотеке, скорее всего, приемы будут проводиться со следующего месяца.

Насколько законна такая консульская деятельность российских дипломатов в Нарве?

„Эстония закрыла генконсульство России в Нарве из-за незаконной и немотивированной агрессии России в Украине, после совершенных в Буче и Ирпене преступлений.

У государств есть право выполнять в Эстонии консульские задачи и за пределами Таллинна, организуя для этого одноразовые консульские миссии. Эстония определяет как одноразовую консульскую миссию такие консульские действия, которые происходят за пределами посольства не чаще, чем раз в месяц в течение двух последовательных дней. МИД Эстонии передал посольству России в Таллинне ноту с пояснениями по этому вопросу и следит за ее соблюдением“, - прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.