Эстония закрыла генконсульство РФ в Нарве, но дипломаты продолжают в городе прием граждан. Законна ли такая деятельность?
После закрытия весной прошлого года генерального консульства России в Нарве посольство РФ организовало ежемесячные консульские приемы в приграничном городе для пожилых людей. Законность такой деятельности прокомментировал глава МИД ЭР Урмас Рейнсалу.
С весны прошлого года генеральное консульство России в Нарве прекратило свою работу, и это создало проблемы как минимум для 17 000 граждан этой страны, проживающих в Нарве.
С недавнего времени для пожилых людей посольство организовало ежемесячные консульские приемы в приграничном городе на базе местного Союза российских граждан, передает rus.err.
Власти Нарвы пошли навстречу и готовы предоставить удобное помещение в библиотеке.
„У нас каждый третий человек, который идет вам навстречу по улице, российский гражданин, 36% жителей города - это граждане России. И разумеется, как городская управа мы должны помогать всем нашим жителям, несмотря на родной язык и гражданство“, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.
В библиотеке, скорее всего, приемы будут проводиться со следующего месяца.
Насколько законна такая консульская деятельность российских дипломатов в Нарве?
„Эстония закрыла генконсульство России в Нарве из-за незаконной и немотивированной агрессии России в Украине, после совершенных в Буче и Ирпене преступлений.
У государств есть право выполнять в Эстонии консульские задачи и за пределами Таллинна, организуя для этого одноразовые консульские миссии. Эстония определяет как одноразовую консульскую миссию такие консульские действия, которые происходят за пределами посольства не чаще, чем раз в месяц в течение двух последовательных дней. МИД Эстонии передал посольству России в Таллинне ноту с пояснениями по этому вопросу и следит за ее соблюдением“, - прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.