RusDelfi в Эспоо | Латыш Васильев: без россиян уровень ЧЕ ничуть не упал

Корреспондент RusDelfi Евгений Грибовский пообщался с Денисом после проката.

Как оцениваешь свой прокат?

Ну не идеальным, но хорошим - это да! Чтобы прокат стал идеальным, первым прыжком должен прыгнуть четверной. Он у меня в этом сезоне на соревнованиях не получался, но сейчас я стал намного лучше и увереннее кататься. И на тренировках несколько четверных делаю, хотелось бы это делать в программе. Но они были не до конца готовы, раз меня отправили катать с тем, что я делал в прошлом году.

В прошлом году на ЧЕ в Таллинне ты в итоге завоевал бронзовую медаль. Сейчас какая цель?

Сейчас хочу прокатать так, чтобы был уверен в себе. Моя основная цель - через 3 года. Я готовлюсь к Олимпиаде. Я хочу там продемонстрировать пять четверных и я наращиваю темпы именно к этому. У меня нет цели - чемпионат Европы или какое-либо другое соревнование. Я стремлюсь улучшать себя, свое катание.

Без представителей России и Беларуси шансов на пьедестал больше, тебе соревноваться проще? Уровень соревнований упал?

Нет. Для меня это не имеет никакого значения по той простой причине, что я соревнуюсь сам с собой. Мне очень сложно принимать фигурное катание только как спорт. Для меня это больше как показательные выступления. Чтобы все присутствующие получили удовольствие. Это не совсем шоу, но для меня важно именно само представление. А уровень соревнований ничуть не упал. Мы катали в том году, сейчас, прокатаем и в будущем. У девушек, может, да, упал. У мужчин - точно нет.

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