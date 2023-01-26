Схемы сверхсекретного мира. В начале войны эстонская компания присвоила два миллиона евро за счет Украины

Для продажи боеприпасов Украине была создана сложная схема. Юридически оружие перевозили через одни страны (в том числе Эстонию), деньги за него переводили по совершенно другим маршрутам, а сам товар перемещали по третьим. Сейчас эксперты как в Украине, так и в Западной Европе оценивают, что промежуточная прибыль от той сделки была в несколько раз выше, чем обычно. Таможенные органы по крайней мере одной европейской страны также проводят расследование.

Эта статья — результат совместной работы Eesti Ekspress, украинской газетой The Kyiv Independent, немецкой Die Welt и голландских изданий Lighthouse Reports и The Investigative Desk.

Рай для посредников

Эстония открыто заявила о своей военной поддержке Украины и сама поставляет в эту страну оружие, боеприпасы и оборудование. Но так поступают не во всех европейских странах. Из-за спешки или по геополитическим причинам заниматься этим приходится посредникам.

Зачастую это частные подрядчики с опытом службы в армии. В мирное время они зарабатывают на жизнь, продавая товары силовым структурам посредством государственных закупок. Однако в военное время их услуги в особой цене. Их работа заключается в том, чтобы хоть из-под земли достать нужный товар, выкупить его и доставить в пункт назначения.

Эта тема настолько деликатна, что мало кто в Европе готов говорить о ней от своего имени. И не без оснований: на карту поставлены не только секреты западных государств — из-за этого можно стать мишенью Путина.

Но есть и другая сторона медали: кто страдает, тому не до счета денег. „На каждой войне есть люди, которые думают: чем бы здесь поживиться?“ — говорит высокопоставленный адмирал НАТО.

„Экспресс“ и его партнеры по расследованию ознакомились с документами одной такой сделки, датируемой первыми неделями войны в Украине. Они наглядно демонстрируют, как посредники один за другим взвинчивают цены на оружие, наживая на войне целые состояния.

Следы этой сделки ведут в Эстонию.