ЧЕ-2023: Кийбус справилась с короткой программой и прошла в произвольную

Эстонию в этом виде соревнований представляют Эва-Лотта Кийбус и Нина Петрыкина. Первой на лед вышла Эва-Лотта. Несмотря на небольшие проблемы с выездом с тройного лутца, с программой спортсменка справилась. Судьи поставили 55, 26 балла, это промежуточное 6 место (впереди еще две разминки) и гарантированное попадание в произвольную программу.

„Я недовольна оценками. Но к судьям у меня никогда претензий нет. Им виднее“, - ответила Эва-Лотта сразу после проката.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Женщины

Короткая программа

Начало – 13.15.

Третья разминка

13. Янна Юркинен (Финляндия)

14. Нина Пинзарроне (Бельгия)

15. Юлия Ланг (Венгрия)

16. Юлия Саутер (Румыния)

17. Даша Грм (Словения)

18. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) - 16:00

Четвертая разминка

19. Ольга Микутина (Австрия)

20. Лара Наки Гутманн (Италия)

21. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды)

22. Леа Серна (Франция)

23. Кимми Репонд (Швейцария)

24. Александра Фейгин (Болгария)

Пятая разминка

25. Нина Петрыкина (Эстония) - 17:15

26. Анастасия Губанова (Грузия)

27. Йозефин Тальегард (Швеция)

28. Луна Хендрикс (Бельгия)

29. Николь Шотт (Германия)

30. Екатерина Куракова (Польша)

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