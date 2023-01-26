ЧЕ-2023: Кийбус и Петрыкина представят короткие программы
26 января на чемпионате Европы по фигурному катанию женщины покажут короткие программы.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Женщины
Короткая программа
Начало – 13.15.
Третья разминка
13. Янна Юркинен (Финляндия)
14. Нина Пинзарроне (Бельгия)
15. Юлия Ланг (Венгрия)
16. Юлия Саутер (Румыния)
17. Даша Грм (Словения)
18. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) - 16:00
Четвертая разминка
19. Ольга Микутина (Австрия)
20. Лара Наки Гутманн (Италия)
21. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды)
22. Леа Серна (Франция)
23. Кимми Репонд (Швейцария)
24. Александра Фейгин (Болгария)
Пятая разминка
25. Нина Петрыкина (Эстония) - 17:15
26. Анастасия Губанова (Грузия)
27. Йозефин Тальегард (Швеция)
28. Луна Хендрикс (Бельгия)
29. Николь Шотт (Германия)
30. Екатерина Куракова (Польша)