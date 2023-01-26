ЧЕ-2023: Грузинская фигуристка лидирует после короткой программы, Петрыкина 7-я, Кийбус 15-я
Грузинская фигуристка Анастасия Губанова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Эстонию в этом виде соревнований представляют Эва-Лотта Кийбус и Нина Петрыкина. Первой на лед вышла Эва-Лотта. Несмотря на небольшие проблемы с выездом с тройного лутца, с программой спортсменка справилась. Судьи поставили 55,26 балла, это 15 место перед произвольной программой
„Я недовольна оценками. Но к судьям у меня никогда претензий нет. Им виднее“, - ответила Эва-Лотта сразу после проката.
Предпоследнюю разминку открывала Нина Петрыкина. Спортсменка также допустила несколько помарок на выездах из прыжков, но набрала 61.05 балла и заняла 7 место.
„Каталась я хорошо, просто надо работать еще больше. Думаю, в произвольной все получится“, - отметила Нина сразу после проката.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Женщины
Короткая программа
1. Анастасия Губанова (Грузия) – 69,81
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 67,85
3. Кимми Репонд (Швейцария) – 63,83
4. Ольга Микутина (Австрия) – 62,78
5. Екатерина Куракова (Польша) – 61,81
6. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 61,35
7. Нина Петрыкина (Эстония) – 61,05
8. Янна Юркинен (Финляндия) – 60,77
9. Ливия Кайзер (Швейцария) – 60,25
10. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды) – 58,13
11. Юлия Саутер (Румыния) – 56,58
12. Жозефин Тальегард (Швеция) – 55,53
13. Лара Наки Гутманн (Италия) – 55,39
14. Софья Степченко (Латвия) – 55,32
15. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 55,26
16. Николь Шотт (Германия) – 54,33
17. Александра Фейгин (Болгария) – 54,31
18. Марилена Китромилис (Кипр) – 53,71
19. Даша Грм (Словения) – 52,47
20. Наташа Маккей (Великобритания) – 51,94
21. Миа Кэролайн Риса Гомес (Норвегия) – 49,14
22. Анастасия Гожва (Украина) – 46,78
23. Юлия Ланг (Венгрия) – 46,33