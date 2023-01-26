Правдив ли телерепортаж о планах Польши создать воинское подразделение ЛГБТ?
В Telegram-каналах появилось видео, якобы взятое из эфира польского телеканала TVP. В нём сообщается о возможности создания воинского подразделения ЛГБТ в польской армии, в который будут брать только лесбиянок, геев, бисексуалов и трансвеститов. Мы проверили, подлинно ли это видео.
17 января видеоклип якобы из эфира польского государственного телеканала TVP начал распространяться в российских Telegram-каналах „Дядя Слава» (106 000 просмотров на момент публикации), „Соловьёв» (312 000), VladToday (339 000). Новость подхватили некоторые СМИ, отметив, что таким образом „Польша станет первой страной НАТО, которая сформирует спецотряды нетрадиционной ориентации“. Большой резонанс вызвала новость и в соцсети „ВКонтакте“. Пользователи прокомментировали, что наверняка таким образом Польша решила „всю эту нечисть на мясорубку отправить“.
Большинство постов в Telegram ссылаются на „местные Telegram-каналы“ и дают ссылку на польскоязычный канал 11 Lipca (321 подписчик на день публикации). Но, судя по временной отметке публикации (17:05, 17 января 2023 года), впервые видео о польских отрядах ЛГБТ появилось в Telegram-канале Евгения Лисицына, называющего себя военным корреспондентом. На видео с логотипом польского телеканала TVP показан парад польских военных. Бегущая строка и аудиокомментарий сообщают, что „Польша может создать в армии отряды ЛГБТ“, куда будут брать только лесбиянок, геев, бисексуалов и трансвеститов.
Нам не удалось найти эту новость или фрагмент эфира на сайте польского телеканала. Видеоряд, на который была наложена бегущая строка и аудиодорожка, был взят из трансляции военного парада 2018 года. Парад был посвящён Дню Войска польского, который проходит каждый год в годовщину победы польских войск над Красной армией в битве за Варшаву 15 августа 1920 года. Оригинальное видео содержит тот же самый логотип TVP1 HD в правом верхнем углу, что и видео об отряде ЛГБТ. А вот бегущей строки в трансляции нет — по всей видимости, создатели клипа об ЛГБТ наложили её поверх оригинального видео.
Поиск в Google по ключевой фразе „Polska może stworzyć w armii jednostki LGBT“ («Польша может создать ЛГБТ-подразделения в армии“ — польск.) не выдал ни одного упоминания, подтверждающего достоверность новости. Зато нашлось множество публикаций польских СМИ и фактчекинговых агентств, опровергающих информацию. Заголовки веб-страниц уточняют, что эта информация — продукт российской пропаганды и не соответствует действительности: „Кремль атакует Польшу. Показали видео армии“ (Wiadomosci), „Россия фальсифицирует программы TVP“ (Polsatnews), „Российские пропагандисты выдали себя за TVP“ (Wprost). Сам телеканал TVP тоже опубликовал опровержение сюжета на следующий день после появления видео в Telegram-каналах.
При этом стоит отметить, что из всех стран ЕС именно в Польше создание подобного отряда выглядит наименее правдоподобно. Согласно отчёту Международной ассоциации ЛГБТ-сообщества (ILGA) за 2020 год, Польша оказалась на последнем месте среди 27 стран Евросоюза в вопросе соблюдения прав ЛГБТ и принципов недискриминации. В 2019 году в Польше около 80 муниципалитетов объявили свои территории „зонами без ЛГБТ“, вызвав осуждение Европарламента. А в 2020 году президент Польши Анджей Дуда назвал движение по защите прав ЛГБТ „идеологией хуже коммунизма“.
Таким образом, телесюжет TVP о планах Польши создать военные ЛГБТ-подразделения — фейк, опровергнутый самим телеканалом. Судя по всему, этот фейковый видеомонтаж был вброшен в Telegram-каналом „Военкор |Z| Лисицын», после чего его подхватили другие российские пропагандистские каналы.
Итог: Фейк