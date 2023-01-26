Правдив ли телерепортаж о планах Польши создать воинское подразделение ЛГБТ?

17 января видеоклип якобы из эфира польского государственного телеканала TVP начал распространяться в российских Telegram-каналах „Дядя Слава» (106 000 просмотров на момент публикации), „Соловьёв» (312 000), VladToday (339 000). Новость подхватили некоторые СМИ, отметив, что таким образом „Польша станет первой страной НАТО, которая сформирует спецотряды нетрадиционной ориентации“. Большой резонанс вызвала новость и в соцсети „ВКонтакте“. Пользователи прокомментировали, что наверняка таким образом Польша решила „всю эту нечисть на мясорубку отправить“.

Большинство постов в Telegram ссылаются на „местные Telegram-каналы“ и дают ссылку на польскоязычный канал 11 Lipca (321 подписчик на день публикации). Но, судя по временной отметке публикации (17:05, 17 января 2023 года), впервые видео о польских отрядах ЛГБТ появилось в Telegram-канале Евгения Лисицына, называющего себя военным корреспондентом. На видео с логотипом польского телеканала TVP показан парад польских военных. Бегущая строка и аудиокомментарий сообщают, что „Польша может создать в армии отряды ЛГБТ“, куда будут брать только лесбиянок, геев, бисексуалов и трансвеститов.

Нам не удалось найти эту новость или фрагмент эфира на сайте польского телеканала. Видеоряд, на который была наложена бегущая строка и аудиодорожка, был взят из трансляции военного парада 2018 года. Парад был посвящён Дню Войска польского, который проходит каждый год в годовщину победы польских войск над Красной армией в битве за Варшаву 15 августа 1920 года. Оригинальное видео содержит тот же самый логотип TVP1 HD в правом верхнем углу, что и видео об отряде ЛГБТ. А вот бегущей строки в трансляции нет — по всей видимости, создатели клипа об ЛГБТ наложили её поверх оригинального видео.