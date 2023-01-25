ЧЕ-2023: Короткую программу у мужчин выиграл француз, Селевко - 11-й
На чемпионате Европы по фигурному катанию 2023, который проходит в финском Эспоо, завершилось выступление мужчин в короткой программе. Лучший результат показал француз Адам Сяо Хим Фа, получивший за свой прокат 96,53 балла. На втором месте располагается итальянец Маттео Риццо, третью строчку занимает Денис Васильев из Латвии. Представитель Эстонии Михаил Селевко пока на 11 месте.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Мужчины
Короткая программа
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96,53
2. Маттео Риццо (Италия) – 86,46
3. Денис Васильев (Латвия) – 84,81
4. Кевин Аймо (Франция) – 83,75
5. Лукас Бричги (Швейцария) – 79,26
6. Владимир Самойлов (Польша) – 78,26
7. Габриэле Франджипани (Италия) – 77,35
8. Даниэль Грассль (Италия) – 77,05
9. Андреас Нордебак (Швеция) – 75,98
10. Никита Старостин (Германия) – 74,70
11. Михаил Селевко (Эстония) – 73,74