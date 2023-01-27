RusDelfi в Эспоо | Смотрите, что и за сколько можно съесть на ЧЕ по фигурному катанию

Не могу себя назвать фанатом фигурного катания, поэтому на стадионе я обратил внимание на еду и напитки для гостей соревнований. Думаю, такая информация будет полезна всем, кто однажды захочет посетить подобное мероприятие.

На входе на стадион вас встречают приветливые охранники, дальше попадаются несколько мини-магазинов, где можно приобрести сувениры и различные товары для фигурного катания.

На втором этаже в глаза бросаются не трибуны, а различные столики, где любой желающий может перекусить. Точки питания расположены вокруг трибун, где каждый может выбрать блюда на любой вкус, от обычного попкорна до ресторанных блюд.

Так, например, пиво Kööf можно приобрести за 8.20 евро - 0.4 литра и 9.90 - 0.5 литра.

Меню самого бара небольшое, самое бюджетное блюдо - картошка фри за 5 евро.

Пройдя дальше, вы попадете в ресторан, где ценники уже выше, а выбор блюд намного больше. В ресторане, например, салат „Цезарь с креветками“ стоит 18 евро, а жареная куриная грудка и паста с соусом песто - 24 евро. На десерт предлагают шоколадный пирог, ванильное мороженое и вишневый соус за 10 евро.

Дальше находятся стандартные точки общепита.

В одном из них мы решили попробовать перекусить и взяли курицу в панировке с картошкой фри за 10 евро, но блюдо оказалось холодным, а „фри“ уже напоминала обычную картошку.

Для Финляндии цены вполне приемлемые. Для гостей из Эстонии - дорого. Пол-литра воды за 3.50 и пиво за 10 евро утоляют жажду еще в момент осознания цены.

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