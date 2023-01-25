ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (336-й день) | Украинские войска оставили Соледар. Началась битва за Угледар
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
На первом этапе Германия предоставит Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Об этом объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Европейские партнеры в свою очередь также передадут Киеву танки Leopard 2. Задача - оперативно собрать два танковых батальона для Украины, указал Шольц. Подготовка украинских экипажей должна в кратчайшие сроки начаться в Германии. В дополнение к обучению - пакет помощи будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем.
Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине 18 танков Leopard 2. Для этого они готовы выкупить арендованные у Германии боевые машины. Об этом во вторник, 24 января, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Испания присоединится к поставкам танков Leopard Киеву при условии наличия предварительного соглашения на европейском уровне. Об этом сообщила газета El País. По ее данным, в арсенале Мадрида - 347 танков Leopard.
„Рад, что Германия присоединяется к Великобритании, Франции и Польше в отправке танков в Украину“, - написал в Twitter министр обороны Великобритании Бен Уоллес. „России пора осознать, что международное сообщество все более решительно настроено помочь Украине“ противостоять „варварскому и незаконному вторжению“ Москвы, указал Уоллес.
Словакия готова отправить 30 средних танков Т-72 в Украину „немедленно“ при условии, что она сможет получить западные танки для их замены. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь на брифинге для СМИ. По словам министра, Словакия отправила 30 советских боевых машин пехоты БМП-1 в Украину в прошлом году после того, как договорилась, что ФРГ поставит ей 15 танков Leopard 2 взамен. „У нас все еще есть 30 танков Т-72, и мы готовы немедленно отправить их в Украину, даже завтра, если бы была возможность получить западные танки - Leopard или любые другие в обмен“, - указал Надь.
Швеция в настоящее время не планирует отправлять боевые танки Leopard 2 в Украину, но не исключает возможности их переброски в дальнейшем. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью газете Svenska Dagbladet.
Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель на востоке Украины двух британских волонтеров, 28-летнего Криса Пэрри и 48-летнего Эндрю Бэгшоу, пропавших без вести 6 января. Последний раз их видели в районе Соледара в разгар тяжелых боев за город. Как сообщили родственники погибших, мужчины были убиты при попытке эвакуации из Соледара пожилой женщины: в их машину попал артиллерийский снаряд.
Предоставление странами Запада основных боевых танков поможет Киеву вести механизированную борьбу и в конечном счете освободить украинскую территорию от российской оккупации, считают в Институте изучения войны (ISW). Промедлением с принятием решений о поставках союзники способствуют тому, что Украина не может воспользоваться скованностью российских войск в Бахмуте, подчеркивают военные эксперты в своем традиционном аналитическом обзоре. Главком ВСУ Валерий Залужный ранее заявлял, что Украине необходимо 300 современных танков, чтобы обеспечить украинское контрнаступление.
Британской медиакомпании BBC на основе открытых источников удалось установить имена 92 российских военных, погибших при обстреле ПТУ в Макеевке в Донецкой области. Это на три человека больше, чем число погибших, названное Министерством обороны РФ. Семьи еще как минимум 16 военнослужащих не могут найти своих близких ни среди погибших, ни среди живых.
Национальная полиция Испании задержала 74-летнего мужчину в Миранда-де-Эбро (провинция Бургос) за предполагаемую отправку шести писем с взрывчатыми материалами в конце ноября и начале декабря. Об этом сообщили источники газеты El País, а также издания La Sexta и ABC. Среди адресатов были премьер-министр Испании Педро Санчес, а также посольства Украины и США в Мадриде. Гражданин Испании, предположительно, действовал в одиночку и не связан с преступными группировками. Полиция проводит обыск в его доме.
После „месяцев тяжелых боев“ украинские войска оставили Соледар на востоке Украины и отступили на другие позиции, сообщил агентству AFP представитель командования Восточного направления ВСУ Сергей Череватый. Он не назвал дату вывода сил.
Кладбище, используемое частной военной компанией (ЧВК) Вагнера, в последние несколько месяцев стремительно увеличилось в размерах. Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков и видеозаписей, проведенный газетой The New York Times (NYT). Расширение захоронения показывает, какой урон наносит ЧВК, особенно - ее рядовым бойцам, война в Украине, пишет газета. На спутниковом снимке от 24 января видно около 170 участков захоронений в районе кладбища в станице Бакинской под Горячим Ключом в Краснодарском крае, число могил увеличилось почти в семь раз по сравнению с тем, что было видно на спутниковых снимках 24 ноября 2022 года, отмечает NYT.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью „специальной военной операции“ - так российские власти называют войну в Украине - является защита „самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях“. До этого в Кремле в качестве „целей“ называли „денацификацию“ и „демилитаризацию“ Украины.
В Севастополе в аннексированном РФ Крыму, в Белгородской области и Краснодарском крае по телевидению показали обращение украинского президента Владимира Зеленского. Пресс-служба правительства Белгородской области позднее прокомментировала произошедшее. По ее данным, „произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника“. Позднее дежурные „осуществили переход на прием сигнала с резервного спутника“, заявили в пресс-службе.
Администрация США отправит Украине 31 танк M1 Abrams, подтвердил президент Джо Байден, выступая в Белом доме. Байден отметил активизацию поддержки Украины Германией. Американский лидер подтвердил, что у него состоялись телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), французским лидером Эмманюэлем Макроном, британским премьер-министром Риши Сунаком, а также главой правительства Италии Джорджей Мелони. Байден также указал, что поставка танков и поддержка Киева не является „наступательной угрозой“ для России.
Сотрудники администрации Джо Байдена заявили, что поставка танков ВСУ призвана помочь Украине освободить свою территорию и защититься от будущего наступления армии РФ.
„Мы хотим обеспечить [ВСУ] средствами не только для защиты от российского натиска - а мы ожидаем, что Путин и российские военные попытаются в течение нескольких недель или месяцев организовать наступление, по мере улучшения погоды - но и для того, чтобы они могли вернуть свою суверенную территорию“, - cказал высокопоставленный представитель Белого дома.
В ответ на уточняющий вопрос журналистов, входит ли в это понятие Крым, чиновник ответил: „Крым - это Украина. Мы никогда не признавали нелегальной аннексии Крыма. Куда захотят наступать украинцы и как они захотят проводить операции в своей стране - это их решение“.
Финляндия выразила готовность внести свой вклад в связи с усилиями западных стран поставить Украине боевые танки. „Хельсинки будет сотрудничать“, - заявил министр обороны Финляндии Микко Савола, не уточнив при этом, собирается ли его страна передавать Украине танки из собственных резервов или будет лишь участвовать в обучении украинских солдат.