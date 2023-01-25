ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (336-й день) | Украинские войска оставили Соледар. Началась битва за Угледар

На первом этапе Германия предоставит Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Об этом объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Европейские партнеры в свою очередь также передадут Киеву танки Leopard 2. Задача - оперативно собрать два танковых батальона для Украины, указал Шольц. Подготовка украинских экипажей должна в кратчайшие сроки начаться в Германии. В дополнение к обучению - пакет помощи будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем.

Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине 18 танков Leopard 2. Для этого они готовы выкупить арендованные у Германии боевые машины. Об этом во вторник, 24 января, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Испания присоединится к поставкам танков Leopard Киеву при условии наличия предварительного соглашения на европейском уровне. Об этом сообщила газета El País. По ее данным, в арсенале Мадрида - 347 танков Leopard.

„Рад, что Германия присоединяется к Великобритании, Франции и Польше в отправке танков в Украину“, - написал в Twitter министр обороны Великобритании Бен Уоллес. „России пора осознать, что международное сообщество все более решительно настроено помочь Украине“ противостоять „варварскому и незаконному вторжению“ Москвы, указал Уоллес.

Словакия готова отправить 30 средних танков Т-72 в Украину „немедленно“ при условии, что она сможет получить западные танки для их замены. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь на брифинге для СМИ. По словам министра, Словакия отправила 30 советских боевых машин пехоты БМП-1 в Украину в прошлом году после того, как договорилась, что ФРГ поставит ей 15 танков Leopard 2 взамен. „У нас все еще есть 30 танков Т-72, и мы готовы немедленно отправить их в Украину, даже завтра, если бы была возможность получить западные танки - Leopard или любые другие в обмен“, - указал Надь.