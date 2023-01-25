„Трибунал по Украине“ — задача для самих россиян. Юрист объясняет: что означает резолюция Европарламента

19 января Европейский парламент принял резолюцию о создании „Трибунала по агрессии против Украины“. Документ призывает власти Европейского союза и стран-членов ЕС „в тесном сотрудничестве с Украиной искать и создавать политическую поддержку в генеральной ассамблее ООН и в других международных форумах, включая Совет Европы и Большую Семерку, для создания специального трибунала для по агрессии против Украины.