25.01.2023, 21:30
„Трибунал по Украине“ — задача для самих россиян. Юрист объясняет: что означает резолюция Европарламента(2)
ФОТО: Erakogu
19 января Европейский парламент принял резолюцию о создании „Трибунала по агрессии против Украины“. Документ призывает власти Европейского союза и стран-членов ЕС „в тесном сотрудничестве с Украиной искать и создавать политическую поддержку в генеральной ассамблее ООН и в других международных форумах, включая Совет Европы и Большую Семерку, для создания специального трибунала для по агрессии против Украины.
Ранее к созданию такого трибунала призывали лидеры стран Балтии, и в частности, президент Латвии Эгилс Левитс. Однако, учредить трибунал может только Совет Безопасности ООН, в который входит Россия — главный виновник агрессии. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее называл такие предложения „нелепыми“.