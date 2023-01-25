За рубежом
25.01.2023, 20:47

В Германии мужчина зарезал в поезде двух человек

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Поезд, в котором произошло нападение
Поезд, в котором произошло нападение
ФОТО: FLORIAN SPRENGER | EPA

В Германии вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров регионального поезда, в результате погибли два и ранены еще семь человек, сообщил представитель федеральной полиции во Фленсбурге в среду, 25 января.

Инцидент произошел в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в поезде, следовавшем из Киля в Гамбург, передает DW.

Нападавший - мужчина 20-30 лет - был задержан на вокзале в городе Брокштедт, он также получил ранение. Движение поездов по трассе приостановлено.

Представитель полиции отметил, что ситуация остается неясной, подоплека случившегося пока неизвестна.

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