25.01.2023, 20:47
В Германии мужчина зарезал в поезде двух человек(2)
ФОТО: | EPA
В Германии вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров регионального поезда, в результате погибли два и ранены еще семь человек, сообщил представитель федеральной полиции во Фленсбурге в среду, 25 января.
Инцидент произошел в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в поезде, следовавшем из Киля в Гамбург, передает DW.
Нападавший - мужчина 20-30 лет - был задержан на вокзале в городе Брокштедт, он также получил ранение. Движение поездов по трассе приостановлено.
Представитель полиции отметил, что ситуация остается неясной, подоплека случившегося пока неизвестна.