В Ласнамяэ создадут новую ландшафтно-архитектурную зеленую зону
Центр стратегического управления Таллинна объявил тендер на создание ландшафтно-архитектурного решения зелёной зоны Вормси в Ласнамяэ с целью найти целостное решение для этой известной своим природным и историческим наследием территории.
„Наряду с крупными парками, такими как Путукавяйл или Глинтовый парк, мы также уделяем внимание небольшим, но интересным и полюбившимся cообществу зелёным зонам. Зелёная зона Вормси совмещает в себе как природу, так и важное с точки зрения местной истории наследие. Уверен, что это сделает работу проектировщиков этого зеленого пространства еще более увлекательной“, – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
Зелёная зона Вормси расположена в районе Ласнамяэ между одноименной улицей, Ляэнемере теэ и Нарвским шоссе. С 1867 по 1931 год здесь находилась волостная школа Нехату. Впоследствии здание школы использовалось как частный дом и сгорело в 1988 году. Сегодня от школы остались только фундамент и плодовый сад. В западной части зелёной зоны расположена популярная спортивно-игровая площадка, которая была основательно приведена в порядок весной 2021 года.
„Мы вовлекли местных жителей в обсуждение того, что они хотели бы видеть на зелёной зоне Вормси. Прошлой осенью здесь была опробована природная учебная тропа, а летом у всех желающих была возможность присоединиться к исторической экскурсии. В этом году мы планируем организовать на зелёной зоне Вормси толоки, внести свой вклад в которые смогут и местные жители. Впоследствии все мы сможем насладиться природным оазисом посреди жилого массива“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
При разработке ландшафтно-архитектурного решения основное внимание будет уделяться сохранению природного облика зелёной зоны, популяризации уроков природоведения и обеспечению доступности. Все пространственные вмешательства должны быть не только природоориентированными, но и как можно более деликатными и щадящими по отношению к окружающей среде. На зеленой зоне разрешено использование городской мебели и гармонирующего с окружающей средой освещения, которое сделает передвижение в темное время суток более безопасным. Тендер будет проведен в ближайшие недели, а в феврале станет известно архитектурное бюро, в сотрудничестве с которым будет разработано решение для данной территории.
Ландшафтно-архитектурное решение зелёной зоны Вормси будет реализовано в два этапа, центральная часть которого будет осуществлена в рамках международного проекта Horizon2020 –GoGreenRoutes, курируемого Центром стратегического управления Таллинна в сотрудничестве с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства и управой района Ласнамяэ. Проект финансируется за счет программы исследований и инноваций ЕС – Horizon2020.