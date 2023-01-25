В Ласнамяэ создадут новую ландшафтно-архитектурную зеленую зону

„Наряду с крупными парками, такими как Путукавяйл или Глинтовый парк, мы также уделяем внимание небольшим, но интересным и полюбившимся cообществу зелёным зонам. Зелёная зона Вормси совмещает в себе как природу, так и важное с точки зрения местной истории наследие. Уверен, что это сделает работу проектировщиков этого зеленого пространства еще более увлекательной“, – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Зелёная зона Вормси расположена в районе Ласнамяэ между одноименной улицей, Ляэнемере теэ и Нарвским шоссе. С 1867 по 1931 год здесь находилась волостная школа Нехату. Впоследствии здание школы использовалось как частный дом и сгорело в 1988 году. Сегодня от школы остались только фундамент и плодовый сад. В западной части зелёной зоны расположена популярная спортивно-игровая площадка, которая была основательно приведена в порядок весной 2021 года.

„Мы вовлекли местных жителей в обсуждение того, что они хотели бы видеть на зелёной зоне Вормси. Прошлой осенью здесь была опробована природная учебная тропа, а летом у всех желающих была возможность присоединиться к исторической экскурсии. В этом году мы планируем организовать на зелёной зоне Вормси толоки, внести свой вклад в которые смогут и местные жители. Впоследствии все мы сможем насладиться природным оазисом посреди жилого массива“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.