RusDelfi в Эспоо | Украинский фигурист: моя бабушка в Херсоне, они там сейчас просто выживают
С 25 по 29 января в финском Эспоо проходит чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. Корреспондент Rus.Delfi Евгений Грибовский пообщался после короткой программы у мужчин с 18-летним Кириллом Марсак из Украины.
В целом доволен выступлением?
Да, очень доволен. У меня весь этот сезон была главная задача - набрать 70 баллов. И наконец-то, на, пожалуй, самом главном старте этого сезона у меня это получилось сделать.
Удивлен такому теплому приему от зрителей?
Да, поддержка очень хорошая. Но я здесь был уже на соревнованиях. На Чемпионате Европы, конечно, еще больше поддерживают, но и на других соревнования здесь это ощущается. Финские зрители прямо супер.
Но ты же сейчас тренируешься в Финляндии? То есть можно условно сказать, что для тебя это домашний лед?
Да, это уже третьи соревнования на этом катке, так что период акклиматизации ко льду был проще, чем у других спортсменов, которые здесь не катались никогда.
Как шла подготовка к соревнованиям?
Подготовка была тяжелой, поскольку буквально за день до Нового года я получил травму. Слава богу, там ничего серьёзного не было, 10 дней отдохнул и был снова готов тренироваться. И то, что я за 1.5 недели до этого узнал, что мне предстоит ехать на Чемпионат Европы, это придало сил и мотивации, чтобы восстановиться как можно быстрее. Т.е. в подготовке самый сложный момент - это травма.
Как ты считаешь, отсутствие российских и белорусских спортсменов - справедливое решение?
Я считаю, что да....
Общался с ними раньше?
С некоторыми общался. Сейчас круг очень сузился. Некоторые российские ребята писали сообщения с извинениями....
Вы сами из Херсона?
Да, и там сейчас живет моя бабушка. Созванивался с ней перед соревнованиями, желала мне удачи. Поддерживала как могла в тяжелой для нее ситуации. Они там сейчас просто выживают...
Кирилл Марсак получил за свой прокат 70.41 балла, по итогам короткой программы занял 17 место и гарантировал себе выход в произвольную программу.