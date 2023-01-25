RusDelfi в Эспоо | Украинский фигурист: моя бабушка в Херсоне, они там сейчас просто выживают

В целом доволен выступлением?

Да, очень доволен. У меня весь этот сезон была главная задача - набрать 70 баллов. И наконец-то, на, пожалуй, самом главном старте этого сезона у меня это получилось сделать.

Удивлен такому теплому приему от зрителей?

Да, поддержка очень хорошая. Но я здесь был уже на соревнованиях. На Чемпионате Европы, конечно, еще больше поддерживают, но и на других соревнования здесь это ощущается. Финские зрители прямо супер.

Но ты же сейчас тренируешься в Финляндии? То есть можно условно сказать, что для тебя это домашний лед?

Да, это уже третьи соревнования на этом катке, так что период акклиматизации ко льду был проще, чем у других спортсменов, которые здесь не катались никогда.

Как шла подготовка к соревнованиям?

Подготовка была тяжелой, поскольку буквально за день до Нового года я получил травму. Слава богу, там ничего серьёзного не было, 10 дней отдохнул и был снова готов тренироваться. И то, что я за 1.5 недели до этого узнал, что мне предстоит ехать на Чемпионат Европы, это придало сил и мотивации, чтобы восстановиться как можно быстрее. Т.е. в подготовке самый сложный момент - это травма.

Как ты считаешь, отсутствие российских и белорусских спортсменов - справедливое решение?

Я считаю, что да....

Общался с ними раньше?

С некоторыми общался. Сейчас круг очень сузился. Некоторые российские ребята писали сообщения с извинениями....

Вы сами из Херсона?

Да, и там сейчас живет моя бабушка. Созванивался с ней перед соревнованиями, желала мне удачи. Поддерживала как могла в тяжелой для нее ситуации. Они там сейчас просто выживают...

Кирилл Марсак получил за свой прокат 70.41 балла, по итогам короткой программы занял 17 место и гарантировал себе выход в произвольную программу.

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