В Испании задержали 74-летнего мужчину, подозреваемого в отправке бомбы в посольство Украины

Дело расследуется по статье о терроризме. Подозреваемого задержали 25 января на улице в городе Миранда-де-Эбро, провинция Бургос. В его доме в городе Бургос провели обыск. Имя задержанного не сообщается. Известно, что это 74-летний испанец, который до выхода на пенсию работал государственным служащим в городском совете Витории, административном центре Страны Басков. По словам источников газеты ABC, это „одинокий и странный человек с пророссийскими взглядами“. В полиции отметили, что ранее мужчину не привлекали к уголовной ответственности.

По версии следствия, мужчина, предположительно, действовал один и не был связан с какой-либо группировкой.

Как считает следствие, подозреваемый в два этапа в конце ноября 2022 года отправил шесть пакетов с примитивными бомбами, пишет La Sexta. Все письма содержали самодельные взрывные устройства из пороха от пиротехнических изделий. Бомбы взрывались при помощи лески, приводившей взрывные устройства в действие. Некоторые письма содержали металлические шарики и болты в качестве поражающих элементов.

Первый из конвертов ушел обычной почтой в резиденцию премьер-министра Испании, 24 ноября бомбу обезвредила служба безопасности (об этом стало известно уже после всех остальных случаев). В конце ноября — начале декабря пакеты с бомбами поступили в министерство обороны Испании, в посольства Украины и США, в компанию Instalaza, поставляющую оружие Украине, а также в спутниковый центр Евросоюза на авиабазе в городе Торрехон-де-Ардос в провинции Мадрид (спутниковый центр предоставляет информацию Украине).

В одном случае — в посольстве Украины в Мадриде — бомба детонировала, из-за чего сотрудник службы безопасности получил легкое ранение руки. Почти во всех случаях письма с бомбами были уничтожены. Но конверт, отправленный в спутниковый центр ЕС, стал единственным, который остался цел. Благодаря этому письму следователи получили ДНК предполагаемого отправителя, но его данных не оказалось в базе полиции.