Тарасова о тренировках Грассля у Тутберидзе: итальянская федерация была не против – она ему оплачивала этот сбор
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что Федерация ледовых видов спорта Италии (FISG) одобрила решение Даниэля Грассля тренироваться под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.
„Понятно, что итальянская федерация была не против – она федерация ему оплачивала этот сбор. Тренируется и тренируется“, – сказала Тарасова.
Итальянский фигурист Даниэль Грассль прокомментировал свое решение готовиться к чемпионату Европы под руководством российского тренера Этери Тутберидзе, пишет Sports.ru.
„Спорт – это не политика“, – отметил Грассль.
Итальянец решил присоединиться к команде Тутберидзе после провального выступления на национальном чемпионате. Решение было одобрено Федерацией ледовых видов спорта Италии (FISG). Отмечается, что Грассль сам вышел на контакт с командой Тутберидзе.