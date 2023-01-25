Тарасова о тренировках Грассля у Тутберидзе: итальянская федерация была не против – она ему оплачивала этот сбор

„Понятно, что итальянская федерация была не против – она федерация ему оплачивала этот сбор. Тренируется и тренируется“, – сказала Тарасова.

Итальянский фигурист Даниэль Грассль прокомментировал свое решение готовиться к чемпионату Европы под руководством российского тренера Этери Тутберидзе, пишет Sports.ru.

„Спорт – это не политика“, – отметил Грассль.

Итальянец решил присоединиться к команде Тутберидзе после провального выступления на национальном чемпионате. Решение было одобрено Федерацией ледовых видов спорта Италии (FISG). Отмечается, что Грассль сам вышел на контакт с командой Тутберидзе.

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