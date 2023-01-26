ПОДКАСТ | Кто надоумил Путина напасть на Украину? В гостях у Delfi Федор Крашенинников

- Почему популярен Путин в некоторых странах Европы, - задается вопросом Федор Крашенинников. - Потому что люди - какая-то часть немецкого или французского общества - устают. Хотят сказать, что им не нравится. Можно, думают они, я выйду и скажу, что мне не нравится, а им говорят - нет, нельзя. А Путин говорит: давай! Вот тебе телеканал Russia Today, вот тебе микрофон, прямо выходи и говори: мне все не нравится, миграционная политика, правительство, демократия, вообще ничего не нравится. Прививки от ковида не нравятся! Так это и работает. Попытка объяснить наличие в обществе Путинизма тем, что это присуще людям, связанным с Россией, мне кажется, это упрощение и самообман. И попытка местных националистов свести старые счеты.

- Поражение в войне может и не привести к отставке Путина, - говорит Федор о будущем Российской Федерации. - Но я надеюсь, что приведет. Поэтому если говорить об оптимистичном сценарии, то я его так и вижу, что военная катастрофа приведет не к народному восстанию (народное восстание - это фантастика!), а генералы, которые первыми о ней узнают, придут к Путину и скажут, знаете, похоже, мы проиграли войну. И дальше будет зависеть, поймут ли они, что надо от него избавляться, потому что он неадекватен. Может, он скажет, что давайте дальше воевать, и это приведет к усугублению катастрофы, и тогда другие элиты скажут, что это уже невыносимо. Но это должна случиться реальная катастрофа. Должен развалиться фронт, Украина должна будет выйти к границам 1991 года, захватить Крым, и это так будет очевидно, что уже не скрыть.