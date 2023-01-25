Бывшую управляющую Swedbank оправдали по обвинению об отмывании денег в Эстонии

В начале прошлого года шведская прокуратура направила в суд дело Биргитте Боннесен, бывшего топ-руководителя Swedbank. Согласно обвинительному акту, в 2018 и 2019 годах Боннесен неоднократно публиковала вводящую в заблуждение информацию о том, как в эстонском филиале Swedbank осуществляется предотвращение, выявление и сообщение об отмывании денег. Ее также обвиняли в мошенничестве и манипулировании рынком.

Однако сегодня Боннесен был оправдан по всем пунктам обвинения. „Сегодня суд вынес оправдательный приговор по делу о мошенничестве, манипулировании рынком и разглашении внутренней информации“, — говорится в сообщении суда. Если бы ее вина была доказана, ей грозило бы несколько лет тюрьмы. Биргитте Боннесен отрицала свою вину на протяжении всего судебного процесса.

2019 года шведским СМИ удалось установить, что Swedbank все-таки мог быть причастен к отмыванию денег. По данным СМИ, балтийские филиалы Swedbank долгие годы использовались для отмывания денег. Через банк и 50 подозрительных банковских счетов прошло не менее 40 миллиардов шведских крон.