28.01.2023, 11:50
Кинокритик Антон Долин: „Я был готов к чему угодно — к высадке инопланетного десанта в Москве или, наоборот, в Мариуполе“
ФОТО: | Delfi Meedia
В январе в Таллинне выступил известный кинокритик Антон Долин, который после начала вторжения России в Украину покинул Москву и теперь живет в Риге.
Вне всяких сомнений Антон Долин — самый известный российский кинокритик. В марте 2022 года он уехал из России, на тот момент не понимая, сколько продлится это вынужденное отсутствие, оставив работу главного редактора в журнале „Искусство кино“ и запланированные многочисленные поездки по России. Из-за антивоенной позиции кинокритик оказался в опасной для него и его семьи ситуации: так, незадолго до отъезда на двери его квартиры неизвестные написали букву Z. В Таллинне Антон Долин выступил перед слушателями из Еврейской общины и гостями интеллектуального бара Põhja Öökull в Старом городе.