Олаф Шольц: Германия поставит Киеву 14 танков Leopard 2 A6

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) официально подтвердил намерение поставить Украине боевые танки Leopard. Об этом он заявил, выступая в бундестаге Берлине, в среду, 25 января. На первом этапе Германия предоставит Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков Вооруженным силам Украины. Задача - оперативно собрать два танковых батальона для Украины, указал Шольц. В состав танкового батальона бундесвера обычно входят 44 танка. Таким образом, речь может идти о поставке в Украину европейскими партнерами порядка 90 боевых машин типа Leopard 2.

Подготовка украинских экипажей должна в кратчайшие сроки начаться в Германии. Новый пакет помощи будет также включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем.

Данный шаг является результат интенсивных консультаций, проведенных с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии, подчеркнул канцлер. „Это решение соответствует нашей хорошо известной позиции поддерживать Украины в меру возможностей. Мы действуем в тесной координации и согласованно на международном уровне“, - говорится в сообщении правительства.

Дискуссии о поставке танков идут несколько месяцев

Впервые с просьбой от поставках боевых танков премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Берлину еще 4 сентября 2022 года. Однако тогда Шольц отклонил эту просьбу. Официальный Берлин объяснял свою сдержанную позицию тем, что вынужден соотносить угрозу эскалации войны России против Украины и необходимость международной координации в вопросе военной помощи Киеву. Канцлер Шольц неоднократно подвергался критике, в том числе со стороны соратников по правящей в ФРГ коалиции, за нерешительность в вопросе предоставления этого вида вооружений Украине.

Немаловажную роль в осторожной позиции канцлера играл и настрой немецких избирателей. Согласно последнему опросу Института изучения общественного мнения infratest-dimap, который в программе ARD-Deutschlandtrend регулярно представляет результаты опросов общественного мнения относительно поставок немецкого оружия Украине, за поставки боевых танков высказались 46 поцентов участников исследования, против - 43 процента.