Самый знаменитый атомный долгострой в истории – Олкилуото-3

17 февраля 2005 года прошла торжественная церемония первой заливки бетона для будущего финского ядерного реактора Олкилуото 3. Этому реактору суждено было стать одним из самых дорогих и скандальных ядерных проектов в истории. 18 лет спустя стоимость реактора выросла с 3 млрд до более чем 12 млрд евро, и до сих пор не все проблемы устранены для начала нормальной работы. Что пошло не по плану и как в будущем можно избежать повторения допущенных ошибок?

EPR – эволюционный энергетический реактор

Реактор EPR (англ. Evolutionary Power Reactor) является дальнейшим развитием стандартных водо-водяных реакторов (большинство реакторов в мире) в сторону увеличения мощности и безопасности. Электрическая мощность реактора EPR составляет 1600 МВт, что делало его на момент строительства самым мощным реактором в мире. Это значительно превосходит среднегодовое потребление электроэнергии Эстонии в объеме 960 МВт.

В реакторе были добавлены пассивные системы безопасности, позволяющие избежать риска выброса опасных уровней радиации и нивелирующие опасность для местных жителей. Такие системы способны работать при полном отсутствии электрического питания и не зависят от действий операторов станции. В 2005 году, когда началось строительство первого реактора такого типа, казалось, что атомная отрасль вступила в эпоху „ренессанса“ и для атомной энергетики настали хорошие времена. Но 18 лет спустя реактор Олкилуото 3 до сих пор сталкивается с проблемами и еще не введен в коммерческую эксплуатацию.

С чего все началось

В 2003 году финская компания TVO подписала контракт с французской AREVA о строительстве реактора EPR стоимостью 3 млрд евро. Во время выбора технологии финнов не испугало, что на тот момент реактор EPR находился в стадии разработки и что подобных реакторов тогда еще не существовало. Также на момент начала строительства часть документации не была готова со стороны AREVA, поэтому проектировать и доделывать проект пришлось буквально на ходу.