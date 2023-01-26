„Я знаю, какое благоговение люди испытывают перед эфиром“: журналистка Панкратова рассказала о работе на Первом канале, Екатерине Андреевой и поступке Овсянниковой(1)
Журналист, телеведушая, искусствовед Юлия Панкратова в большом интервью youtube-канала „И грянул грэм“ рассказала о своей работе на Первом канале решении уйти с телевидения, Екатерине Андреевой и том, как пропаганда „запрограмировала“ большое количество людей на войну. Сегодня Юлия ведет программу Oh My Art об искусстве, которая выходит на телеканале „Настоящее время“.
Ты знакомы с Екатериной Андреевой? Какая она?
Да, знакома, конечно. Это мое личное мнение, но у Кати есть такое ощущение какой-то серьезной миссии. Я, на самом деле такое больше никогда не встречала, хотя большинство моих друзей журналисты. Обычно все относятся к этому как просто к профессии, а у нее есть серьезное ощущение своей миссии человека, который другим несет информацию.
Если же посмотреть ее соцсети, то не то чтобы она была не согласна с тем, что говорит. То, что она транслирует в соцсетях - насколько агрессивнее, чем то, что она транслирует в кадре.
А когда Овсянникова вышла в кадр это могло стать для Андреевой или редакцией первого канала неким сигналом? Это была частная инициатива?
Это была частная инициатива, я уверена в этом. Конечно, для нее это было ничем иным, как просто помехой в эфире. Я сразу волей-неволей представила ситуацию, когда сидишь в кадре и случается такое.
Это важный эпизод, или она переоценен?
Для меня важный, но трудно сказать за всех. Я работала на на том канале, в этой же студии, хоть и давно. Я знаю, какое благоговение люди испытывают перед эфиром, даже те, которые работают вокруг. Просто войти в студию во время эфира - это страшно.
Когда ты поняла, что нужно уходить с канала?
Я ушла летом 2013, до Крыма. Летом начались разговоры, что мы должны готовиться к олимпиаде. Была какая-то возгонка, все были в патриотическом состоянии: „мы на Олимпиаде всех порвем, мы как Первый канал всех порвем своей информационной работой“. И я решила, что моих резервов на это не хватит. Я не такая, я не умею. Я тогда почувствовала, что я не смогу и это мне не нужно.
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