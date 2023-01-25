Правда ли, что певица Монеточка поставила россиянам ультиматум: „Или я, или Путин“?

Ни в одной из просмотренных нами публикаций не было указано, где и когда певица сделала такое заявление. Соответственно, нигде не стояла ссылка на первоисточник. Мы проверили аккаунты Монеточки в соцсетях, и там вирусной цитаты не оказалось. „Проверено“ обратилось за комментарием к самой артистке, и она подтвердила, что приписываемую ей фразу не произносила: „Никогда таких слов я не говорила“.