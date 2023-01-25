Правда ли, что певица Монеточка поставила россиянам ультиматум: „Или я, или Путин“?
По Сети разошлось заявление, якобы сделанное артисткой, в котором она поставила перед россиянами выбор: „Либо вы арестуете Путина, либо я дам клятву никогда не возвращаться в Россию“. Мы проверили, принадлежат ли ей эти слова.
С 18 января 2023 года ряд Telegram-каналов сообщил, что Монеточка (творческий псевдоним певицы Елизаветы Гырдымовой) якобы обратилась к соотечественникам с ультиматумом. „Моей стране пора сделать выбор. Либо мы делаем поворот в сторону демократии, либо к цивилизованной Европе мы имеем лишь географическое отношение. 24 февраля, в годовщину нападения на Украину, произойдёт одно из двух: либо вы арестуете Путина, либо я дам клятву никогда не возвращаться в Россию. Надеюсь, в стране остались люди, для которых искусство выше мнимого благополучия кремлёвской диктатуры“ — такие слова приписали артистке в интернете.
Телеведущий Руслан Осташко в своём канале написал (причём дважды), что „у Монеточки припадок мании величия“, и его запись собрала более 100 000 просмотров на момент написания этого разбора. Блогер Дмитрий (Гоблин) Пучков прокомментировал ультиматум словами: „Ты кто, овца?“ (222 000 просмотров). Также посты с предполагаемой цитатой Монеточки с различными язвительными и оскорбительными комментариями в её адрес появились в каналах „Россия сейчас» (278 000 просмотров), „С места событий» (130 000), „Срочные новости» (68 000), „Клубный сервис» (60 000), „Первый патриотический» (56 000), „Кипяточек» (55 000), „Петя Первый» (54 000) и „Россия 2.0» (53 000). Публикации об ультиматуме встречаются на YouTube и „Пикабу», в LiveJournal, „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут) и Twitter (тут и тут), а также на некоторых новостных ресурсах (тут, тут, тут и тут).
Ни в одной из просмотренных нами публикаций не было указано, где и когда певица сделала такое заявление. Соответственно, нигде не стояла ссылка на первоисточник. Мы проверили аккаунты Монеточки в соцсетях, и там вирусной цитаты не оказалось. „Проверено“ обратилось за комментарием к самой артистке, и она подтвердила, что приписываемую ей фразу не произносила: „Никогда таких слов я не говорила“.
Поскольку в Telegram публикации о заявлении певицы появились раньше, чем в других соцсетях и ресурсах, мы решили начать поиск первоисточника с этой платформы. По данным сервиса TGStat, наиболее ранний пост появился в канале „А вот мой Яндекс кошелёк“ (15 900 подписчиков) 18 января в 20:57 по московскому времени и на момент написания разбора собрал более 22 000 просмотров. В личной переписке с представителем „Проверено“ один из его администраторов подтвердил авторство записи об „ультиматуме“ Монеточки.
В этом Telegram-канале публикуют шуточные выдуманные новости, о чём прямо сказано в описании: „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“. Судя по всему, некоторые пользователи не заметили дисклеймер, из-за чего приняли юмор о Монеточке за чистую монету. Ранее по Сети под видом реальной новости разошлась другая выдумка этого канала: о гибели человека при сносе памятника Пушкину в Житомире.
Кстати, уже днём 19 января авторы канала „А вот мой Яндекс кошелёк“ выпустили шутливое опровержение своего же поста. „“На меня есть заказ“. Певица Монеточка назвала фейком разошедшуюся по интернету цитату, в которой она якобы предлагает россиянам выбирать между ней и Путиным“ — с таких слов начинается новый пост.
Судя по всему, поводом для создания сатирического поста послужило ставшее вирусным в середине января 2023 года видео с концерта, на котором Монеточка вместе со зрителями произнесла: „Россия будет свободной, слава Украине, жыве Беларусь!“, а также показала бело-сине-белый флаг (символ свободной России будущего, который используют участники протестов против так называемой спецоперации). В российских СМИ, среди которых РИА „Новости“, RT, „Российская газета», „Газета.ru», Lenta.ru, „Аргументы и факты», Readovka, „Москва 24», „Царьград», телеканал „360°» и „Общественная служба новостей», уточняют, что выступление состоялось в Литве, хотя, по словам самой артистки, концерт проходил в другой стране. На сайте Obozrevatel указано, что место и дата съёмки неизвестны, а „РБК-Украина» указывает, что Монеточка выступала в Латвии. Сравнив вирусный ролик с фотографиями и видео, сделанными во время последнего гастрольного тура певицы, „Проверено“ выяснило, что концерт, фрагмент которого широко освещался в СМИ, на самом деле прошёл в Тель-Авиве ещё в декабре 2022 года.
Итог: Сатирические новости