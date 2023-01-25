МНЕНИЕ | Политика наезженной колеи

В опубликованной 30 ноября „МК-Эстонии“ заочной дискуссии представителей разных партий по поводу налогов реформист Андрес Сутть попытался показать несостоятельность такой социально справедливой налоговой модели в наших условиях. Он написал, что эффект увеличения средней зарплаты учителей до 2000 евро в месяц и роста зарплаты работников культуры до 1600 евро практически „съест“ ныне действующий порядок ступенчатости расчета не облагаемого налогом минимума. А потому, полагает Сутть, принцип ступенчатости даже в действующей у нас скромной редакции надо срочно отменить. Хотя из его примера следует, что по мере роста зарплат надо всего лишь менять размер ступеней. И полностью снимать не облагаемый налогом минимум не с дохода в 2000 евро, а, скажем, с 3500. А если говорить о гибкой системе налоговых ставок, то, конечно, повышение их должно начинаться не в близких к медианной зарплате пределах (у нас сейчас 1420 евро), а где-то с двухкратного ее значения. Хотя это действительно сегодня бессмысленно, но совсем по другой причине.

Безусловно, налоговые ступеньки социально справедливы. Больше того, они выгодны для роста экономики, поскольку любая копейка, добавленная небогатым слоям населения, тут же возвращается в торговый оборот (как произошло несколько лет назад, когда одно из прошлых правительств ввело ступенчатость размера не облагаемого налогом дохода). По этим причинам в большинстве социально ориентированных стран „старой Европы“ подоходный налог с богатых берут по более высоким ставкам, чем с малообеспеченных. И разница между этими ставками существенная.

Известный британский „гранд-мастер“ политэкономии Дж. Скотт в одной из самых популярных у специалистов работ чеканно сформулировал вообще-то известную истину: „Политика – это реализация интересов экономических агентов не только в процессе принятия законов, но и на стадии их исполнения“. За разными концепциями налогообложения стоят интересы разных групп избирателей, и разные политики говорят перед выборами слова, конечно, приятные для своих слушателей.

Центристы делают ставку на т. н. ступенчатое налогообложение личных доходов физических лиц. Похожая позиция у соцдемов. В ответ Партия реформ всякий раз встает на защиту „плоской“ налоговой шкалы (то есть равной для всех налоговой ставки, независимо от размера дохода). После выборов ничего не меняется. А налоговая система движется тоже по своей наезженной колее. Разберемся, где здесь экономическая истина?

„Друзья народа“ ошибаются

Если бы вдруг удалось узаконить повышение налоговых ставок с высоких зарплат (неважно, с какого предела), то в размерах налоговых поступлений в казну мало что изменилось бы. Поскольку даже при нынешней равновеликой для всех шкале подоходного налога больших зарплат у нас просто нет. Вместо них деньги берут дивидендами. Потому, что по другому совсем закону – о социальном налоге – с зарплат этот налог равен 33% (без всякого необлагаемого минимума), а с дивидендов 0%. Публикуемые данные показывают, что зарплаты выше 4000 евро почти не выплачиваются, зато дивиденды достигают сотен тысяч евро.

Захватывающую историю борьбы налогового ведомства с этой законодательной дырой в налоговом заборе можно было бы долго рассказывать. Одно время специалисты налоговой службы пытались ввести понятие активного и пассивного дохода, чтобы доказать, что дивиденды, получаемые членами правлений фирм, это все же плата за труд (и там правомерен соцналог). Но ничего у них из этого не вышло. Однажды налоговые споры по этому поводу дошли до Госсуда, где сказали, что налоговые специалисты по сути дела правы, но требуется строгая методика классификации выплат (которую при сегодняшнем законодательстве сделать невозможно).

Не хочу бросить тень на уважаемых специалистов Высокого суда, но не могу не заметить, что как раз юристы находятся в первых рядах получателей самых высоких в стране дивидендов. Понятное дело: они специалисты по чтению законов. В отличие от долдонящих о гибком подоходном налогообложении уважаемых представителей квазилевых наших партий. Так у нас получилось, что действительными защитниками интересов малообеспеченных слоев населения в налоговой сфере являются сейчас только служащие Налогово-таможенного департамента.

А „друзья народа“ в очередной раз всего лишь готовы с шумом запустить повозку с пустыми словами по наезженной предвыборной колее. Не могу поверить, что сторонники налоговой ступенчатости подоходного налога не понимают, что на самом деле средневековое распределение всех, кто зарабатывает деньги любым путем, делится на две категории: податное сословие (от чьей платы за труд берется 33% социального налога с работодателей) и налогового дворянства (чьи финансовые доходы не влекут за собой социальных платежей) .

P. S. Интересную зависимость я отметил. Если о необходимости каких-либо изменений пишу лет пять подряд, то спустя это время такие изменения происходят. Например, так получилось недавно с карточками на продукты для бедных. Уверен: еще год-другой, и соцналог в какой-то форме будут брать с дивидендов. Тогда слова о ступенчатом подоходном налоге наполнятся смыслом.

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