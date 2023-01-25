Костомаров в сознании, но еще на ИВЛ

„Пришел в себя, уже может понемногу общаться. Врачи ждут результатов анализов, чтобы определиться с дальнейшим лечением. Пока все еще вынуждены прибегать к ИВЛ“, — сказал собеседник „Матч ТВ“, знакомый с ситуацией.



В то же время источник ТАСС заявил, что „пока нельзя говорить о том, что он пришел в себя, что находится в сознании“. „Пока он еще на ИВЛ, но глаза открыл. Но глобальных изменений пока нет“, — отметил источник.



Костомаров был госпитализирован 10 января с односторонней пневмонией и гриппом. Фигуриста подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации, используется в случае развития острой тяжелой дыхательной недостаточности) в „Коммунарке“, его состояние с тех пор оценивалось как стабильно тяжелое.



24 января стало известно, что 45-летнего Костомарова отключили от ЭКМО и он смог пообщаться со своей женой Оксаной Домниной.



Костомаров вместе с Татьяной Навкой завоевал золото на Олимпиаде 2006 года, двух чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы.