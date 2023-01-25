Стартует ЧЕ по фигурному катанию — 2023: от Эстонии Селевко, Петрыкина и Кийбус

Сегодня, 25 января, спортивные пары и мужчины покажут короткие программы. В парном катании лучшие результаты по сезону в Европе показывали итальянцы Сара Конти/Николо Мачии и Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини, которые завершат короткую программу. Также в борьбу за медали вступят фигуристы из Германии — Алиса Ефимова/Рубен Бломмарт и Анника Хокке/Роберт Кункель. Всего на чемпионате Европы выступят 13 пар.

Интересная борьба ожидается в мужском одиночном катании. Среди претендентов на титул французы Адам Сяо Хим Фа и Кевин Аймоз, итальянцы Даниэль Грассль и Маттео Риццо, представитель Латвии Денис Васильев, а также Морис Квителашвили из Грузии. Все они выступят в числе последних семи из 29 участников. От Эстонии выступит Михаил Селевко, который выйдет на лед в предпоследней разминке, в 20.47.

Женщины вступят в борьбу 26 января. У девушек фавориткой считается Луна Хендрикс из Бельгии. Также за пьедестал будут бороться Анастасия Губанова (Грузия), Екатерина Куракова (Польша), а также наши Нина Петрыкина и Эва-Лотта Кийбус.

Последними начнут соревнования 27 января танцевальные дуэты. Борьба за золото развернется между итальянской парой Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и британским дуэтом Лайла Фир/Льюис Гибсон.

Чемпионат Европы по фигурному катанию:

25 января, среда

13.15 — 15.23 — Пары, короткая программа

16.45 — Церемония открытия

17.35 — 21.54 — Мужчины, короткая программа

26 января, четверг

13.15 — 17.54 — Женщины, короткая программа

19.25 — 21.54 — Пары, произвольная программа

27 января, пятница

13.15 — 16.52 — Танцы на льду, ритм-танец

18.00 — 21.56 — Мужчины, произвольная программа

28 января, суббота

13.00 — 16.56 — Женщины, произвольная программа

18.30 — 21.50 — Танцы на льду, произвольный танец











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