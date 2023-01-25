Стартует ЧЕ по фигурному катанию — 2023: от Эстонии Селевко, Петрыкина и Кийбус(2)
С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) пройдет чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. Эстонию представляют Михаил Селевко, Нина Петрыкина и Эва-Лотта Кийбус. Корреспондент Rus.Delfi Евгений Грибовский будет освещать чемпионат с места событий.
Сегодня, 25 января, спортивные пары и мужчины покажут короткие программы. В парном катании лучшие результаты по сезону в Европе показывали итальянцы Сара Конти/Николо Мачии и Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини, которые завершат короткую программу. Также в борьбу за медали вступят фигуристы из Германии — Алиса Ефимова/Рубен Бломмарт и Анника Хокке/Роберт Кункель. Всего на чемпионате Европы выступят 13 пар.
Интересная борьба ожидается в мужском одиночном катании. Среди претендентов на титул французы Адам Сяо Хим Фа и Кевин Аймоз, итальянцы Даниэль Грассль и Маттео Риццо, представитель Латвии Денис Васильев, а также Морис Квителашвили из Грузии. Все они выступят в числе последних семи из 29 участников. От Эстонии выступит Михаил Селевко, который выйдет на лед в предпоследней разминке, в 20.47.
Женщины вступят в борьбу 26 января. У девушек фавориткой считается Луна Хендрикс из Бельгии. Также за пьедестал будут бороться Анастасия Губанова (Грузия), Екатерина Куракова (Польша), а также наши Нина Петрыкина и Эва-Лотта Кийбус.
Последними начнут соревнования 27 января танцевальные дуэты. Борьба за золото развернется между итальянской парой Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и британским дуэтом Лайла Фир/Льюис Гибсон.
Чемпионат Европы по фигурному катанию:
25 января, среда
13.15 — 15.23 — Пары, короткая программа
16.45 — Церемония открытия
17.35 — 21.54 — Мужчины, короткая программа
26 января, четверг
13.15 — 17.54 — Женщины, короткая программа
19.25 — 21.54 — Пары, произвольная программа
27 января, пятница
13.15 — 16.52 — Танцы на льду, ритм-танец
18.00 — 21.56 — Мужчины, произвольная программа
28 января, суббота
13.00 — 16.56 — Женщины, произвольная программа
18.30 — 21.50 — Танцы на льду, произвольный танец