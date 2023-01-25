Трамп, Байден, а теперь и Пенс. Дома у бывшего вице-президента США тоже обнаружили секретные документы

До этого секретные документы нашли в резиденции бывшего президента Дональда Трампа и нынешнего - Джо Байдена (они относились к периоду, когда он был вице-президентом в администрации Барака Обамы).

При этом Трампу и вовсе грозит судебное преследование за небрежное отношение к государственным секретам.

После окончания работы той или иной президентской администрации связанные с ней бумаги должны направляться на хранение в Национальный архив США.

Однако „небольшое число документов под грифом „секретно“ было „случайно запаковано в коробки и отправлено“ в дом Пенса по окончании президентского срока Трампа, говорится в письме его адвоката.

О секретных документах в доме Пенса стало известно после того, как бывший вице-президент „из чрезмерной осторожности“ запросил юридическую помощь у специалистов по обращению с секретной документацией. Причем за такой помощью он обратился как раз „после того, как общественности стало известно, что документы с грифом „секретно“ были обнаружены в Уилмингтонской резиденции президента Байдена“, говорится в письме.

„Оставьте его в покое!“

В поддержку Пенса немедленно выступил Трамп. В своей соцсети Truth Social он заявил, что бывший вице-президент ни в чем не виновен. „Он в жизни своей сознательно не делал ничего нечестного, - написал Трамп, - оставьте его в покое!!!“

На протяжении последних нескольких месяцев Пенс не раз говорил, что, насколько ему известно, у него нет секретных документов.

Не далее как 10 января в интервью корпорации Си-би-эс, американскому партнеру Би-би-си, Пенс выразил уверенность, что аудит документов, которые находятся у него дома, был проведен „основательно и тщательно“.

Между тем, в пятницу в ходе 13-часовых поисков дома у президента Байдена в Делавэре было обнаружено еще шесть секретных документов. Сотрудники минюста США по разрешению Байдена осмотрели все помещения, пытаясь обнаружить записи, сделанные в период его работы вице-президентом, и бумаги с грифом „секретно“.