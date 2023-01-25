„Время беспрецедентной опасности“: стрелки Часов Судного дня перевели на 10 секунд на фоне войны в Украине

Эти часы появились в 1947 году как проект создателей первой атомной бомбы, показания его стрелки периодически публикуют на обложке журнала Чикагского университета „Бюллетень ученых-атомщиков“.

Куда перевести стрелки, решают совет директоров журнала и приглашенные эксперты, среди которых больше десятка лауреатов Нобелевской премии.

За всю свою историю часы меняли свое положение всего 25 раз. Нынешний сдвиг до 90 секунд до полуночи - самый близкий к катастрофе за все время существования часов. По словам ученых, это в основном, хотя и не полностью, связано с российско-украинской войной.

„Мы живем в момент беспрецедентной опасности, и Часы это отражают. 90 секунд до полуночи - самая близкое к катаклизму время, которое Часы когда-либо показывали, и это решение, к которому наши эксперты относятся очень серьезно“, - поясняет Рейчел Бронсон, президент и управляющий директор журнала.

Последний раз стрелка сдвигалась в 2020 году, тогда она показала 100 секунд до полуночи.

В заявлении ученого совета, сопровождающем это решение, говорится: „Война России против Украины подняла серьезные вопросы о том, как взаимодействуют государства, размывая нормы международного поведения, лежащие в основе успешного реагирования на различные глобальные риски. И что хуже всего, плохо завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру о том, что эскалация конфликта - случайность, намерение или просчет - это ужасный риск“.

Эксперты указывают, что из-за российского вторжения Чернобыльский и Запорожский ядерные реакторы фактически оказались в зоне боевых действий в нарушение международных протоколов, что угрожает масштабным выбросом радиоактивных материалов.

„Вероятность выхода конфликта из-под контроля остается высокой“, - отмечают ученые.