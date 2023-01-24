ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (335-й день) | Лукашенко заявил, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете чиновникам и госслужащим выезжать за границу на отдых или с другими, не связанными с нуждами государства, целями. Ограничение касается представителей центральной и местной власти, а также „правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве“. По словам Зеленского, украинский кабмин должен в пятидневный срок разработать порядок пересечения границы должностными лицами, при котором основанием для выезда за пределы страны будет только служебная командировка.
В рамках изменения „плана строительства и развития“ вооруженных сил РФ российское командование планирует развернуть в Херсонской и Запорожской областях Украины еще три мотострелковые дивизии. Об этом начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов рассказал в интервью „Аргументам и фактам“.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Россия может начать наступательную операцию в ближайшие месяцы, возможно, весной. Таким образом, они подтверждают информацию украинской разведки о том, что российское военное руководство готовится к новому наступлению весной или в начале лета 2023 года. Эксперты также обращают внимание на то, что Россия углубляет военные и экономические отношения с Ираном, стремясь к взаимовыгодному уклонению от санкций.
Украинские войска, по данным Минобороны США, продвигаются в направлении города Кременная на востоке Луганской области, постепенно освобождая оккупированную россиянами территорию. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщило издание Politico. „Мы наблюдаем контрнаступательные операции украинцев и освобождение ряда территорий рядом с Кременной“, - цитирует издание слова источника. По информации Минобороны США, российские подразделения, которых в спешном порядке перебрасывают под Луганск, где, судя по всему, готовится наступление ВС РФ, плохо подготовлены и вооружены.
Белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Киев якобы предложил Минску заключить пакт о ненападении. Как сообщает государственное информагентство „БелТА“, Лукашенко, выступая на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности, не уточнил, от кого именно поступило предложение.
„Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно“, - цитирует агентство слова Лукашенко.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утверждения Лукашенко о якобы полученном Минском предложении Киева заключить пакт о ненападении. „Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. Это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость и не вступила, несмотря на влияние кого-либо, в эту абсолютно позорную войну“, - приводит агентство „Интерфакс-Украина“ слова Зеленского.
Сумма задокументированных убытков, нанесенных инфраструктуре Украины из-за войны, развязанной Россией, по состоянию на декабрь 2022 года оценивается в 137,8 млрд долларов (126,8 млрд евро). Об этом сообщается на сайте Киевской школы экономики (KSE), аналитики которой осуществляют подсчет в рамках проекта „Россия заплатит“.
Кабинет министров Украины 24 января утвердил увольнение 5 глав областных государственных администраций. Речь идет о председателях Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) (Валентин Резниченко), а также - Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич). По данным издания „Украинская правда“, Резниченко подал заявление на увольнение сам, в остальных случаях речь шла об увольнении по соглашению сторон.
Уволены были также Вячеслав Шаповалов (замминистра обороны), Иван Лукеря (замминистра развития общин и территорий), Вячеслав Негода (замминистра развития общин и территорий, Виталий Музыченко (замминистра социальной политики).
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом особо выделил необходимость ускорить обеспечение Киева „более тяжелыми и совершенными системами“ вооружений в этот „ответственный момент войны“ России против Украины. „Единственный путь к прочному миру - дать понять Путину, что он не победит на поле боя“, - подчеркнул глава Североатлантического альянса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января прокомментировал ситуацию с вооружениями для Киева. „Подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений“, - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, каким образом изменятся отношения РФ и Германии, если Берлин одобрит поставки.
Польша обратится к ЕС с просьбой о компенсации стоимости танков Leopard 2, которые она хочет направить Украине. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. „Мы обратимся за возмещением к Европейскому Союзу, это станет еще одной проверкой доброй воли“, - подчеркнул Моравецкий. Он также прокомментировал запрос Берлину об одобрении поставок танков. „Надеюсь, что ответ из Германии поступит быстро, потому что немцы затягивают, уклоняются, действуют малопонятным способом“, - отметил польский премьер. „Мы видим, что они не хотят помогать Украине защитить себя, прибегнув к более широкому подходу“, - добавил он.
Причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах Киевской области стала ошибка пилота. Об этом передало издание „Страна.ua“ со ссылкой на источники в ведомстве. Речь идет о предварительных данных экспертизы после авиакатастрофы 18 января. По словам собеседника издания, вертолет летел слишком низко в условиях ограниченной видимости. Пилот выбрал маршрут через Бровары из-за опасения ракетных ударов со стороны Беларуси и слишком поздно заметил высотный дом, отметила газета „Страна.ua“. Трагедия привела к многочисленным жертвам. Погиб, в частности, занимавший пост министра внутренних дел Украины Денис Монастырский.
Администрация президента США Джозефа Байдена склоняется к передаче Украине „значительного количества“ танков M1 Abrams, пишет деловое издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. По их данным, официально о поставках может быть объявлено до 30 января. Белый дом пока не комментировал эту информацию.
Часы Судного дня переставлены на 90 секунд до „полуночи“, символизирующей глобальную катастрофу для человечества, сообщает американский журнал Bulletin of Atomic Scientists. Такое решение совет, в который входят 11 Нобелевских лауреатов, принял „в значительной степени, но не исключительно“, из-за военного вторжения России в Украину и возросшей угрозы ядерной эскалации. С помощью этого проекта ученые хотят показать международному сообществу и мировым лидерам, насколько близко цивилизация сегодня находится к апокалипсису.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили военное оборудование на украинских атомных объектах. С таким заявлением генеральный директор МАГАТЭ выступил в Европарламенте. Служба внешней разведки России накануне обвинила украинскую сторону в хранении предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территории контролируемых Украиной АЭС.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину от обстрелов со стороны Украины погибли 25 мирных жителей Белгородской области, еще 96 были ранены, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным белгородский губернатор Вячеслав Гладков. „Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты“, - цитирует его слова ТАСС. По словам Гладкова, областные власти оказывают материальную помощь семьям погибших и раненых мирных жителей в таком же размере, как и семьи военнослужащих.
По информации журнала Der Spiegel, канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение направить Украине основные боевые танки Leopard 2, а также разрешить аналогичные действия другим странам, в частности Польше. При этом речь идет по меньшей мере об одной роте танков Leopard 2 A6, пишет издание. Другие союзники, в частности в Скандинавии, также примут решения о поставках своих танков Leopard Киеву, сообщает издание. О решении властей ФРГ поставить Украине немецкие боевые танки сообщили затем также и другие СМИ со ссылкой на источники в Берлине.
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы нанесли 5 ракетных ударов по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области и 13 авиационных ударов, а также произвели более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В свою очередь украинская авиация совершила 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Подразделения зенитно-ракетных войск ВСУ за 30 минут уничтожили 3 российских ударных вертолета Ка-52 в районе Евгеньевки Волновахского района Донецкой области, сообщается далее.
Как отмечает украинский Генштаб, в аннексированном РФ Крыму продолжаются меры скрытой мобилизации за счет местных жителей - граждан Украины. По его данным, российские военкоматы в Севастополе получили распоряжение с 20 января восполнить военные потери РФ за счет местных гражданских лиц из подразделений черноморского флота. „Всем гражданским работникам определено заполнить формы, где указать сведения о воинском звании в запасе и наличии водительского удостоверения“, отмечается далее.
В ВСУ также сообщили о колоссальных потерях личного состава российских сил. „Более 450 раненых оккупантов лечат в городской больнице оккупированного города Днепрорудное Запорожской области. Также переполнена ранеными российскими оккупантами Васильевская районная больница Запорожской области“, - отмечается в заявлении в Facebook.