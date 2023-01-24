ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (335-й день) | Лукашенко заявил, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении

Украинские войска, по данным Минобороны США, продвигаются в направлении города Кременная на востоке Луганской области, постепенно освобождая оккупированную россиянами территорию. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщило издание Politico. „Мы наблюдаем контрнаступательные операции украинцев и освобождение ряда территорий рядом с Кременной“, - цитирует издание слова источника. По информации Минобороны США, российские подразделения, которых в спешном порядке перебрасывают под Луганск, где, судя по всему, готовится наступление ВС РФ, плохо подготовлены и вооружены.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Россия может начать наступательную операцию в ближайшие месяцы, возможно, весной. Таким образом, они подтверждают информацию украинской разведки о том, что российское военное руководство готовится к новому наступлению весной или в начале лета 2023 года. Эксперты также обращают внимание на то, что Россия углубляет военные и экономические отношения с Ираном, стремясь к взаимовыгодному уклонению от санкций.

В рамках изменения „плана строительства и развития“ вооруженных сил РФ российское командование планирует развернуть в Херсонской и Запорожской областях Украины еще три мотострелковые дивизии. Об этом начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов рассказал в интервью „Аргументам и фактам“.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете чиновникам и госслужащим выезжать за границу на отдых или с другими, не связанными с нуждами государства, целями . Ограничение касается представителей центральной и местной власти, а также „правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве“. По словам Зеленского, украинский кабмин должен в пятидневный срок разработать порядок пересечения границы должностными лицами, при котором основанием для выезда за пределы страны будет только служебная командировка.

Белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Киев якобы предложил Минску заключить пакт о ненападении. Как сообщает государственное информагентство „БелТА“, Лукашенко, выступая на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности, не уточнил, от кого именно поступило предложение.

„Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно“, - цитирует агентство слова Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утверждения Лукашенко о якобы полученном Минском предложении Киева заключить пакт о ненападении. „Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. Это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость и не вступила, несмотря на влияние кого-либо, в эту абсолютно позорную войну“, - приводит агентство „Интерфакс-Украина“ слова Зеленского.

Сумма задокументированных убытков, нанесенных инфраструктуре Украины из-за войны, развязанной Россией, по состоянию на декабрь 2022 года оценивается в 137,8 млрд долларов (126,8 млрд евро). Об этом сообщается на сайте Киевской школы экономики (KSE), аналитики которой осуществляют подсчет в рамках проекта „Россия заплатит“.

Кабинет министров Украины 24 января утвердил увольнение 5 глав областных государственных администраций. Речь идет о председателях Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) (Валентин Резниченко), а также - Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич). По данным издания „Украинская правда“, Резниченко подал заявление на увольнение сам, в остальных случаях речь шла об увольнении по соглашению сторон.