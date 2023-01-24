За рубежом
24.01.2023, 22:17

СМИ: Турция отложила переговоры со Швецией и Финляндией по НАТО на неопределенный срок

 (2)
ФОТО: FRANCOIS LENOIR | REUTERS

Турция на неопределенный срок отложила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении этих стран в НАТО, сообщает во вторник турецкая газета Sabah.

По данным ближневосточной прессы, этот шаг Анкары стал ответом на недавнее прилюдное сожжение Корана у здания посольства Турции в Швеции.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что в ответ на субботнюю акцию протеста у стен турецкого посольства в Стокгольме, на которой сожгли Коран, Анкара более не будет поддерживать Швецию на пути в НАТО.

Ранее предполагалось, что в феврале в Брюсселе Турция продолжит переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО, напоминает „Интерфакс“.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии