Покупая морепродукты в Lidl, вы способствуете сохранению океанов как среды обитания

Предлагаем вашему вниманию краткий обзор того, какое значение имеют знаки качества, встречающиеся на этикетках продуктов питания в Lidl:

В защиту запасов рыбы и океанов (ASC & MSC)

ASC (Aquaculture Stewardship Council), известный в Эстонии как Попечительский совет по аквакультуре, – это независимая некоммерческая организация, основанная в 2010 году. Цель ASC – продвижение устойчивого рыбоводства во всем мире, а также минимизация экологического и социального следа морской торговли. Маркировка ASC подтверждает, что купленный вами продукт выращен, поставлен и переработан с соблюдением принципов социальной ответственности.

Маркировкой ASC помечаются только те морепродукты, которые прошли независимую экспертную оценку. Маркировка ASC подтверждает, что рыба и морепродукты поступили из хозяйств, которые имеют сертификат, свидетельствующий о бережном отношении к окружающей среде и хороших условиях труда. Если в Lidl вы видите на продуктах маркировку ASC, можете быть уверены, что эти продукты изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами. Происхождение продуктов можно проследить от момента производства до поступления в продажу.

MSC (Marine Stewardship Council) – независимая некоммерческая организация, основанная для решения проблемы чрезмерного выловы рыбы, защиты запасов морепродуктов и обеспечения устойчивого будущего рыбного хозяйства. MSC устанавливает стандарты устойчивого развития ловли рыбы. Когда вы покупаете в магазине продукт с синей маркировкой MSC, вы вносите вклад в защиту производительности и обеспечение здоровья наших океанов и поддерживаете людей, чья жизнь и средства к существованию зависят от обитателей моря.

Основная цель MSC – обеспечить оптимальные уровни рыбной ловли, эффективное ведение рыбного хозяйства и уменьшение воздействия рыбной ловли на окружающую среду.

Справедливые условия (Fairtrade)