Покупая морепродукты в Lidl, вы способствуете сохранению океанов как среды обитания
Вероятно, делая покупки в магазинах Lidl, вы обратили внимание, что на многих товарах, которые вы кладете в корзину, есть маркировка ASC, V-Label – что они означают? Все подобные маркировки имеют важное значение, они показывают, насколько ответственные методы закупок используются в Lidl.
Предлагаем вашему вниманию краткий обзор того, какое значение имеют знаки качества, встречающиеся на этикетках продуктов питания в Lidl:
В защиту запасов рыбы и океанов (ASC & MSC)
ASC (Aquaculture Stewardship Council), известный в Эстонии как Попечительский совет по аквакультуре, – это независимая некоммерческая организация, основанная в 2010 году. Цель ASC – продвижение устойчивого рыбоводства во всем мире, а также минимизация экологического и социального следа морской торговли. Маркировка ASC подтверждает, что купленный вами продукт выращен, поставлен и переработан с соблюдением принципов социальной ответственности.
Маркировкой ASC помечаются только те морепродукты, которые прошли независимую экспертную оценку. Маркировка ASC подтверждает, что рыба и морепродукты поступили из хозяйств, которые имеют сертификат, свидетельствующий о бережном отношении к окружающей среде и хороших условиях труда. Если в Lidl вы видите на продуктах маркировку ASC, можете быть уверены, что эти продукты изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами. Происхождение продуктов можно проследить от момента производства до поступления в продажу.
MSC (Marine Stewardship Council) – независимая некоммерческая организация, основанная для решения проблемы чрезмерного выловы рыбы, защиты запасов морепродуктов и обеспечения устойчивого будущего рыбного хозяйства. MSC устанавливает стандарты устойчивого развития ловли рыбы. Когда вы покупаете в магазине продукт с синей маркировкой MSC, вы вносите вклад в защиту производительности и обеспечение здоровья наших океанов и поддерживаете людей, чья жизнь и средства к существованию зависят от обитателей моря.
Основная цель MSC – обеспечить оптимальные уровни рыбной ловли, эффективное ведение рыбного хозяйства и уменьшение воздействия рыбной ловли на окружающую среду.
Справедливые условия (Fairtrade)
Fairtrade, т. е. сертификат справедливой торговли показывает, что сельскохозяйственные работники и поставщики в странах происхождения продуктов получают справедливую заработную плату и работают в безопасных условиях. Они могут лучше адаптироваться к изменениям климата и готовы к ним. Это проверено и подтверждено независимыми экспертами и аудиторами.
Lidl сотрудничает с Fairtrade во всех странах, где осуществляет свою деятельность, чтобы гарантировать, что такие продукты как чай, кофе, шоколад, фрукты и цветы выращиваются и перерабатываются способами, которые обеспечивают соблюдение высоких трудовых и экологических стандартов в странах происхождения.
Знак V-Label
Знак V-Label – это международно признанный и зарегистрированный знак для маркировки веганских, вегетарианских и растительных продуктов. Стандартизированные и регулярные оценки ингредиентов продукта и производственных процессов обеспечивают гарантию, что знак V-Label на этикетке является знаком качества для веганских, вегетарианских и растительных продуктов с безупречной репутацией.
Знак экологического продукта
Лого экологической продукции Европейского союза помогает потребителям находить экологические продукты, а сельскохозяйственным производителям продавать их по всему ЕС. Лого можно использовать лишь на той продукции, которая содержит не менее 95 % органических ингредиентов, а оставшиеся 5 % тоже соответствуют жестким критериям. Один и тот же ингредиент не должен присутствовать как в органической, так и в неорганической форме.
Рядом с логотипом экологического продукта Европейского союза должен быть указан также кодовый номер контролирующего органа и место выращивания сельскохозяйственного сырья, использованного в продукте.