„Это не говорит мне ничего нового о России“. Президент Финляндии встретился в Киеве с Зеленским и посетил Бучу

В целях безопасности о визите Ниинистё не объявляли заранее. Встречи представляют угрозу безопасности прежде всего для президента Украины Владимира Зеленского, чье правление Россия все еще пытается свергнуть.

Утром Нийнистё посетил разрушенные Россией поселок Бородянку и город Бучу. Журналист Yle Мика Мякеляйнен участвовал в посещении Бородянки.

– Охрана была очень сильной, – рассказывает Мякеляйнен. – Президента окружали несколько вооруженных солдат, которые внимательно следили за происходящим вокруг, поскольку посещаемые места были открыты для публики.

Однако, по словам журналиста, людей вокруг было мало.

В Бородянке гостей принимал мэр поселка Георгий Ерко.

– У нас было много общих тем для разговора, – продолжает Мякеляйнен.

По его словам, принимающая сторона и гости обнаружили сходство между войнами в Финляндии и ситуацией в Украине.

Бородянка находится в часе езды или примерно в 60 километрах к северо-западу от Киева. Там Нийнистё обсудил реконструкцию и временное жилье, которые Финляндия предоставила Украине. Он отметил, что Финляндия также когда-то получила жилье от Швеции.

– Это напоминает мне детство. Я жил на улице, где дома назывались шведскими домами, потому что Швеция передала их Финляндии после Второй мировой войны, – рассказал Нйинистё.

Ниинистё получил подарок в память о войне

Защитники Бородянки подарили Ниинистё в память о войне картину на крышке русского оружейного ящика. Она изображает небесного покровителя Киева – Архангела Михаила, который также фигурирует на гербе Киева.

– Кроме того, президент получил нагрудный знак 114-го батальона сил территориальной обороны, который он прикрепил к бронежилету рядом с финским флагом, – говорит Мякеляйнен.

Ниинистё также узнал подробности боевых действий и того, как защищали город во время атаки российских танков.