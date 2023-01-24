„Это не говорит мне ничего нового о России“. Президент Финляндии встретился в Киеве с Зеленским и посетил Бучу
Президент Финляндии Саули Нийнистё посетил сегодня столицу Украины, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Нийнистё побывал также в разрушенных войсками РФ Бородянку и Бучу, передает yle.fi.
В целях безопасности о визите Ниинистё не объявляли заранее. Встречи представляют угрозу безопасности прежде всего для президента Украины Владимира Зеленского, чье правление Россия все еще пытается свергнуть.
Утром Нийнистё посетил разрушенные Россией поселок Бородянку и город Бучу. Журналист Yle Мика Мякеляйнен участвовал в посещении Бородянки.
– Охрана была очень сильной, – рассказывает Мякеляйнен. – Президента окружали несколько вооруженных солдат, которые внимательно следили за происходящим вокруг, поскольку посещаемые места были открыты для публики.
Однако, по словам журналиста, людей вокруг было мало.
В Бородянке гостей принимал мэр поселка Георгий Ерко.
– У нас было много общих тем для разговора, – продолжает Мякеляйнен.
По его словам, принимающая сторона и гости обнаружили сходство между войнами в Финляндии и ситуацией в Украине.
Бородянка находится в часе езды или примерно в 60 километрах к северо-западу от Киева. Там Нийнистё обсудил реконструкцию и временное жилье, которые Финляндия предоставила Украине. Он отметил, что Финляндия также когда-то получила жилье от Швеции.
– Это напоминает мне детство. Я жил на улице, где дома назывались шведскими домами, потому что Швеция передала их Финляндии после Второй мировой войны, – рассказал Нйинистё.
Ниинистё получил подарок в память о войне
Защитники Бородянки подарили Ниинистё в память о войне картину на крышке русского оружейного ящика. Она изображает небесного покровителя Киева – Архангела Михаила, который также фигурирует на гербе Киева.
– Кроме того, президент получил нагрудный знак 114-го батальона сил территориальной обороны, который он прикрепил к бронежилету рядом с финским флагом, – говорит Мякеляйнен.
Ниинистё также узнал подробности боевых действий и того, как защищали город во время атаки российских танков.
По словам Мякеляйнена, президенту показали видео уничтожения российской колонны в начале войны под Киевом. Ниинистё познакомился с отцом и сыном, бойцами ВСУ по прозвищу Дракон и Змей, которые уничтожили три боевых машины пехоты и два танка, не имея достаточного вооружения и обучения.
Ниинистё и Зеленский обсудили поставку танков Leopard
Во второй половине дня Ниинистё встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президенты обсудили предосатвляемую Финляндией военную помощь и политическую поддержку Украины. По словам Ниинистё, вопрос о передаче Украине танков Leopard все еще остается открытым.
– Мы единственная страна, не входящая в НАТО, где есть „леопарды“. У нас также протяженная граница с Россией, и это необходимо учитывать, – заявил Ниинистё на пресс-конференции.
По словам Ниинистё, разные страны играют разные роли в оказании военной помощии Украине, и Финляндия активно участвует в процессе. На сегодняшний день Финляндия предоставила Украине военную помощь на сумму 600 миллионов евро.
Владимир Зеленский поблагодарил Финляндию за заботу об украинских беженцах.
– В Финляндии им рады, – ответил Нийнистё.
Президент Финляндии также прокомментировал ситуацию с вхождением Финляндии в НАТО.
– Мы должны быть начеку. Необходимо дождаться результатов выборов в Турции, — заявил Нийнистё.
Он также возложил венок к мемориальной стене павшим в Киеве. Кроме того, высокий гость прочитал лекцию в Киевском университете и встретился с местными студентами.