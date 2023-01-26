Приложением Lidl Plus могут пользоваться все – и молодежь, и люди старшего поколения

1) Покажите членам вашей семьи, как работает приложение

Вы продвинутый пользователь смарт-технологий и сразу осваиваете новые функции? Покажите, как они работают, старшим членам вашей семьи! Подойдите к бабушке и дедушке, достаньте свой смартфон и покажите, как пользоваться Lidl Plus. Как активировать купоны, как предъявить карту на кассе и как просмотреть цифровой чек после совершения покупки. Продемонстрируйте все важные функции, чтобы потом у них не возникло замешательства.

Бывает, что у людей старшего поколения есть смартфон, но на нем не включена мобильная передача данных, а это означает, что они не могут пользоваться интернетом, когда находятся вне дома. К счастью, приложением Lidl Plus можно пользоваться и в этом случае, потому что если вы активировали купоны, пока были подключены к сети Wi-Fi, вы сможете сканировать карту Lidl Plus даже когда мобильная передача данных выключена. Вам просто нужно открыть свою карту в приложении, и вы можете получать скидки без подключения к интернету.

2) Сходите в магазин вместе со старшими членами семьи

Что делать, если у старших членов семьи нет смартфонов? Идти в магазин вместе с ними! Возьмите свой смартфон, договоритесь о времени и вместе идите в Lidl за покупками. Старшие, без сомнения, будут вам благодарны за помощь и, возможно, положат в корзину одну-две шоколадки для вас. Но сначала, перед тем как идти в магазин, ознакомьтесь с предлагаемыми купонами, чтобы ваши близкие тоже смогли воспользоваться преимуществами Lidl Plus.

Даже если у других членов вашей семьи есть Lidl Plus, вы все равно можете пойти в магазин вместе с ними, чтобы убедиться, что они правильно пользуются приложением!

3) Подбадривайте и вдохновляйте старших членов семьи пробовать новое