Приложением Lidl Plus могут пользоваться все – и молодежь, и люди старшего поколения
Приложение Lidl Plus предназначено для покупателей всех возрастов – и для молодежи, и для людей старшего поколения. Однако поскольку пользоваться Lidl Plus можно только на смартфоне, может случиться, что старшим членам семьи понадобится помощь, чтобы его освоить. Ниже мы предлагаем вам несколько советов, как сделать процесс покупок с использованием приложения Lidl Plus максимально простым и для себя, и для других.
1) Покажите членам вашей семьи, как работает приложение
Вы продвинутый пользователь смарт-технологий и сразу осваиваете новые функции? Покажите, как они работают, старшим членам вашей семьи! Подойдите к бабушке и дедушке, достаньте свой смартфон и покажите, как пользоваться Lidl Plus. Как активировать купоны, как предъявить карту на кассе и как просмотреть цифровой чек после совершения покупки. Продемонстрируйте все важные функции, чтобы потом у них не возникло замешательства.
Бывает, что у людей старшего поколения есть смартфон, но на нем не включена мобильная передача данных, а это означает, что они не могут пользоваться интернетом, когда находятся вне дома. К счастью, приложением Lidl Plus можно пользоваться и в этом случае, потому что если вы активировали купоны, пока были подключены к сети Wi-Fi, вы сможете сканировать карту Lidl Plus даже когда мобильная передача данных выключена. Вам просто нужно открыть свою карту в приложении, и вы можете получать скидки без подключения к интернету.
2) Сходите в магазин вместе со старшими членами семьи
Что делать, если у старших членов семьи нет смартфонов? Идти в магазин вместе с ними! Возьмите свой смартфон, договоритесь о времени и вместе идите в Lidl за покупками. Старшие, без сомнения, будут вам благодарны за помощь и, возможно, положат в корзину одну-две шоколадки для вас. Но сначала, перед тем как идти в магазин, ознакомьтесь с предлагаемыми купонами, чтобы ваши близкие тоже смогли воспользоваться преимуществами Lidl Plus.
Даже если у других членов вашей семьи есть Lidl Plus, вы все равно можете пойти в магазин вместе с ними, чтобы убедиться, что они правильно пользуются приложением!
3) Подбадривайте и вдохновляйте старших членов семьи пробовать новое
Разумеется, люди старшего поколения всю свою жизнь как-то справлялись без смартфонов, смогут обходиться и впредь, но смартфоны и для них открывают много возможностей, которые не стоит упускать. Понятно, что люди в возрасте скептически относятся к новым технологиям, не слишком уверены в себе и боятся, что могут что-то сломать.
Но понемногу им тоже можно давать пробовать что-то новое. В социальных сетях некоторые пожилые люди уже стали в большей степени экспертами, чем представители молодого поколения, так что Lidl Plus — это еще один шаг к повышению их компетентности в области смарт-решений! Если старшие члены вашей семьи до сих пор не решаются заходить в социальные сети, можно их успокоить — для пользования Lidl Plus не требуется ничего, кроме загрузки приложения (это бесплатно!), активирования купонов и предъявления в магазине цифровой карты.
Будьте в плюсе и экономьте! Зарегистрируйтесь для участия в лотерее, и вы можете выиграть iPhone 14 Plus! Ссылку на участие можно найти в приложении Lidl Plus.