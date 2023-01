Приложением Lidl Plus могут пользоваться все – и молодежь, и люди старшего поколения

Приложение Lidl Plus предназначено для покупателей всех возрастов – и для молодежи, и для людей старшего поколения. Однако поскольку пользоваться Lidl Plus можно только на смартфоне, может случиться, что старшим членам семьи понадобится помощь, чтобы его освоить. Ниже мы предлагаем вам несколько советов, как сделать процесс покупок с использованием приложения Lidl Plus максимально простым и для себя, и для других.