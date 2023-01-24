Универсальная платформа по поиску персонала Deel

Лийна Лаас, руководитель компании по расширению рынков Центральной и Восточной Европы, говорит, что существующая четыре года компания сегодня является самым быстрорастущим стартапом в своей области и имеет 15 000 клиентов по всему миру. Однако число клиентов быстро растет, поскольку предприятия понимают реальную ценность Deel — помимо профессионального обслуживания, платформа по поиску персонала экономит время и сокращает затраты для предприятий. Клиентами компании являются, к примеру, Veriff, Nortal, Nike, Reddit, Revolut и Dropbox.

„Как платформа, мы выросли из реальных потребностей. При найме людей из разных стран нельзя, например, использовать один и тот же трудовой договор, потому что законы в странах различаются, нельзя также платить всем зарплату на одинаковых основаниях, поскольку налоги в странах разные и т. п. Deel берет на себя решение этих нюансов, предлагая удобство, скорость и точность. Каждый из наших клиентов может использовать Deel столько, сколько пожелает: мы даем возможность не тратить время на изучение механизмов действия в каждой целевой стране. На глобальном рынке труда часто необходимо быстро нанять команду на другом конце света, а ждать месяцами нужной документации нет времени. Кроме того, заработная плата всегда должна выплачиваться вовремя и в нужном месте. В этих вопросах мы помогаем сэкономить время и деньги“, — добавляет Лаас.

Стартап по поиску персонала, который в 2019 году основали Алекс Буазизи и Шуо Ван, представляет собой полностью децентрализованную компанию, сотрудники которой рассредоточены по всему миру. Стартап обслуживает фрилансеров и штатных сотрудников более чем в 150 странах. По состоянию на январь 2023 года Deel оценивается в 12 миллиардов долларов, а годовой доход компании составляет 295 миллионов долларов. Используя онлайн-решения Deel, компании могут эффективно управлять всем своим международным персоналом в одном месте, зная, что Deel владеет всеми технологиями, которые предлагает.

Всё в одном месте