Универсальная платформа по поиску персонала Deel
Deel — это универсальная платформа по поиску персонала для глобальных команд, которая помогает компаниям упростить каждый аспект управления международной рабочей силой: от приема на работу и адаптации до расчета местной заработной платы и соблюдения требований и льгот.
Лийна Лаас, руководитель компании по расширению рынков Центральной и Восточной Европы, говорит, что существующая четыре года компания сегодня является самым быстрорастущим стартапом в своей области и имеет 15 000 клиентов по всему миру. Однако число клиентов быстро растет, поскольку предприятия понимают реальную ценность Deel — помимо профессионального обслуживания, платформа по поиску персонала экономит время и сокращает затраты для предприятий. Клиентами компании являются, к примеру, Veriff, Nortal, Nike, Reddit, Revolut и Dropbox.
„Как платформа, мы выросли из реальных потребностей. При найме людей из разных стран нельзя, например, использовать один и тот же трудовой договор, потому что законы в странах различаются, нельзя также платить всем зарплату на одинаковых основаниях, поскольку налоги в странах разные и т. п. Deel берет на себя решение этих нюансов, предлагая удобство, скорость и точность. Каждый из наших клиентов может использовать Deel столько, сколько пожелает: мы даем возможность не тратить время на изучение механизмов действия в каждой целевой стране. На глобальном рынке труда часто необходимо быстро нанять команду на другом конце света, а ждать месяцами нужной документации нет времени. Кроме того, заработная плата всегда должна выплачиваться вовремя и в нужном месте. В этих вопросах мы помогаем сэкономить время и деньги“, — добавляет Лаас.
Стартап по поиску персонала, который в 2019 году основали Алекс Буазизи и Шуо Ван, представляет собой полностью децентрализованную компанию, сотрудники которой рассредоточены по всему миру. Стартап обслуживает фрилансеров и штатных сотрудников более чем в 150 странах. По состоянию на январь 2023 года Deel оценивается в 12 миллиардов долларов, а годовой доход компании составляет 295 миллионов долларов. Используя онлайн-решения Deel, компании могут эффективно управлять всем своим международным персоналом в одном месте, зная, что Deel владеет всеми технологиями, которые предлагает.
Всё в одном месте
Большинство глобальных компаний используют до 16 различных инструментов для управления своими международными командами. Сюда же необходимо добавить программное обеспечение для бухгалтерского учета и расчета заработной платы. Deel объединяет всё это на одной платформе, предоставляя услуги независимо от местонахождения, размера и стадии развития компании. Кроме того, выполнять свои действия на платформе Deel можно как вручную, так и полностью автоматизировав все операции.
„Возьмем простой пример. Если компании нужно нанять несколько человек в Греции, она должна знать местное законодательство, а для подписания договоров обычно нужно вылететь на место. Через Deel нужных людей можно нанять за несколько дней, максимум за несколько недель. У нас есть представительства более чем в 100 странах, а партнеры в еще большем количестве мест. Мы также берем на себя организацию выплаты заработной платы этим людям. Услуга по выплате заработной платы у нас самая новая, мы вывели ее на рынок прошлым летом, и она оказалась очень популярной“, — говорит руководитель по расширению.
Кроме того, в каждой стране нахождения у компании имеются налоговые эксперты и юридическая помощь, которые ориентируются в местном законодательстве. Таким образом, пользуясь сервисом Deel, всегда можно быть уверенным, что договоры заключаются правильно, заработная плата выплачивается вовремя и работа может спокойно продолжаться. Лучшим примером здесь является сама Deel, почти 2000 сотрудников которой находятся в разных уголках мира и работают в основном как т. н. кочевники — у компании нет ни головной конторы, ни офисов. Управление персоналом, прием на работу и выплата заработной платы осуществляются автоматически через собственную платформу компании.
Широкий пакет дополнительных услуг
Deel содержит как новые, так и улучшенные функции, такие как отчеты по персоналу, автоматическое отслеживание расходов, доступность и хранение необходимых документов, управление всеми сотрудниками и возможность использовать преимущества партнерской программы Deel Partners.
В программу Deel Partners входят коворкинг-платформа WeWork, поставщик оборудования Hofy, облачная система Google Cloud, предприятие по аренде автомобилей Avis Budget, коммуникационное решение Slack, предприятие по маркетинговой поддержке HubSpot, заботящаяся о здоровье кочевников компания Salu и многие другие. Последним в список партнеров добавился также AirBnB, чтобы предложить кочевникам более дешевое жилье.
Узнать больше: www.deel.com