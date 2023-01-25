Delfi в Украине | „В ВСУ появится очень много женщин, которые будут командовать батальонами и бригадами“

Почему ты решила защищать родину с оружием в руках? Война – это ведь не женское дело?

Все началось с того, что в 2021 году я закончила военную кафедру в ВУЗе и мне присвоили звание офицера запаса по специальности „морально-психологическое обеспечение военнослужащих“. И вообще, я выросла в семье военнослужащих и чувствую себя в среде военных, как рыба в воде. Когда началось полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, я пошла в военкомат, но взяли меня в армию только с третьей попытки. И я попала в 226 батальон, где начала свою службу. Это Харьков.

Что ты думаешь о тех мужчинах, которые уехали за границу из страха идти защищать родину?

Тут все очень неоднозначно. Есть те, кто действительно сбежал, и те, кто уехал по каким-то особым причинам. У меня были ребята, которые поехали за границу, потому, у них там больные дети и проблемы с родными. Я могу их понять.

Тех, кто испугался...