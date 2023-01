Еще более выгодные покупки в Lidl? Да, это возможно!

Расчеты показывают, что пользуясь Lidl Plus, каждая эстонская семья, которая делает свои покупки в Lidl, может экономить на многих товарах до 40–50 %. Еще одна хорошая новость состоит в том, что все желающие могут подключиться к Lidl Plus совершенно бесплатно, для этого надо просто загрузить на свой телефон приложение, в котором перечислены все льготные предложения. Программа лояльности Lidl Plus экологична, потому что не предусматривает никаких бумажных купонов и пластиковых карт. Чтобы пользоваться многочисленными льготными предложениями, вам надо лишь открыть Lidl Plus на своем телефоне и каждый раз сканировать на кассе находящийся там QR-код.