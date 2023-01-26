Еще более выгодные покупки в Lidl? Да, это возможно!

Расчеты показывают, что пользуясь Lidl Plus, каждая эстонская семья, которая делает свои покупки в Lidl, может экономить на многих товарах до 40–50 %. Еще одна хорошая новость состоит в том, что все желающие могут подключиться к Lidl Plus совершенно бесплатно, для этого надо просто загрузить на свой телефон приложение, в котором перечислены все льготные предложения. Программа лояльности Lidl Plus экологична, потому что не предусматривает никаких бумажных купонов и пластиковых карт. Чтобы пользоваться многочисленными льготными предложениями, вам надо лишь открыть Lidl Plus на своем телефоне и каждый раз сканировать на кассе находящийся там QR-код.

„Это замечательно, когда что-то становится выгоднее, потому что все вокруг только и говорят об инфляции и растущих ценах, – говорит жительница Мустамяэ Анна, которая пользуется Lidl Plus уже несколько недель. – Да, в Lidl и так хорошие цены, но каждый сэкономленный евро – это как дополнительный выигрыш, потому что и товар в сумке, и сэкономленные деньги в кармане. Похоже, что обещание помочь экономить было правдивым!“

Чтобы пользоваться лучшими предложениями Lidli Plus, надо научиться нескольким простым приемам. Во-первых, каждого пользователя Lidl Plus всегда ждет какой-нибудь льготный купон, скидка по которому может доходить до 50 процентов от полной цены. Купон следует предварительно активировать в приложении, после чего конкретный товар можно оплатить в кассе по льготной цене.

Lidl Plus позволяет также просматривать газету для клиентов и каталоги Lidl, в нем можно узнать, где находится ближайший магазин Lidl и время его работы. Кроме того, Lidl Plus будет учитывать персональные покупательские привычки, чтобы каждый клиент мог получать специальные приложения именно на те товары, которые он покупает чаще всего или которые могли бы вызвать у него интерес.

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