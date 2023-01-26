Еще более выгодные покупки в Lidl? Да, это возможно!
На первый взгляд кажется невероятным, что льготное предложение может быть еще более выгодным, чем и без того очень выгодные цены Lidl. Однако это возможно если, совершая покупки, пользоваться в Lidl новой программой лояльности для постоянных клиентов – Lidl Plus.
Расчеты показывают, что пользуясь Lidl Plus, каждая эстонская семья, которая делает свои покупки в Lidl, может экономить на многих товарах до 40–50 %. Еще одна хорошая новость состоит в том, что все желающие могут подключиться к Lidl Plus совершенно бесплатно, для этого надо просто загрузить на свой телефон приложение, в котором перечислены все льготные предложения. Программа лояльности Lidl Plus экологична, потому что не предусматривает никаких бумажных купонов и пластиковых карт. Чтобы пользоваться многочисленными льготными предложениями, вам надо лишь открыть Lidl Plus на своем телефоне и каждый раз сканировать на кассе находящийся там QR-код.
„Это замечательно, когда что-то становится выгоднее, потому что все вокруг только и говорят об инфляции и растущих ценах, – говорит жительница Мустамяэ Анна, которая пользуется Lidl Plus уже несколько недель. – Да, в Lidl и так хорошие цены, но каждый сэкономленный евро – это как дополнительный выигрыш, потому что и товар в сумке, и сэкономленные деньги в кармане. Похоже, что обещание помочь экономить было правдивым!“
Чтобы пользоваться лучшими предложениями Lidli Plus, надо научиться нескольким простым приемам. Во-первых, каждого пользователя Lidl Plus всегда ждет какой-нибудь льготный купон, скидка по которому может доходить до 50 процентов от полной цены. Купон следует предварительно активировать в приложении, после чего конкретный товар можно оплатить в кассе по льготной цене.
Lidl Plus позволяет также просматривать газету для клиентов и каталоги Lidl, в нем можно узнать, где находится ближайший магазин Lidl и время его работы. Кроме того, Lidl Plus будет учитывать персональные покупательские привычки, чтобы каждый клиент мог получать специальные приложения именно на те товары, которые он покупает чаще всего или которые могли бы вызвать у него интерес.
Беспроигрышная лотерея
Уникальной частью приложения Lidl Plus является лотерея цифровой скретч-карты Kraabi Plus. Чтобы принять участие в лотерее, сначала надо что-нибудь купить в магазине Lidl и зарегистрировать свою карту Lidl Plus. После совершения покупки клиент получает в приложении автоматическое извещение о поступлении скретч-карты. Для получения скретч-карты минимальная сумма покупки не установлена, но карта не предоставляется, если покупка включает только алкоголь и табачные изделия.
После того как вы откроете скретч-карту, на экране появится панель с полем, которое надо „поскрести“ и очистить, чтобы узнать, какой льготный купон вы получили. Льготный купон сохраняется в приложении Lidl Plus в разделе „Купоны“. Чтобы воспользоваться купоном, его надо активировать до совершения покупки и сканировать в кассе вашу карту Lidl Plus.
Kraabi Plus предоставляется за одну покупку в день, а это значит, что предыдущая покупка должна быть сделана в предыдущий день. Если вы совершите две покупки в течение одного дня, то за вторую покупку скретч-карту вы уже не получите.
„Решение Kraabi Plus делает посещение магазинов Lidl более увлекательным, потому что никогда не знаешь точно, какой купон получишь на этот раз. Это как билет беспроигрышной лотереи“, – говорит довольный подключившийся к новой программе житель Тарту Артур.
Бумажные кассовые чеки теперь можно не хранить
Одной из важных функций Lidl Plus является цифровой чек, который позволяет пользователю получить быстрый и ясный обзор всех покупок, сделанных с помощью Lidl Plus. Если возникнет необходимость вернуть товар в магазин Lidl, это можно сделать с помощью цифровой квитанции, если вы совершали покупку в качестве клиента Lidl Plus и у вас есть в приложении соответствующий чек.
Карточкой клиента Lidl Plus можно пользоваться и в зарубежных поездках в магазинах Lidl в других странах. Для этого в меню приложения сначала надо выбрать страну, в которой вы находитесь, и подтвердить согласие с местными условиями пользования.
Lidl Plus можно бесплатно загрузить на телефон из соответствующего магазина приложений (App Store, Play Store, Huawei App Gallery). Lidl Plus работает и там, где нет подключения к интернету, т. е. если приложение загружено на смартфон, достаточно просто сканировать карту на кассе. Однако чтобы активировать льготный купон, сначала надо получить доступ в интернет.
Будьте в плюсе и экономьте! Зарегистрируйтесь для участия в лотерее, и вы можете выиграть iPhone 14 Plus! Ссылку на участие можно найти в приложении Lidl Plus.