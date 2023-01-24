Слова, которые Немцов говорил в 2014 году, идеально описывают сегодняшний день: Соболь выпустила фильм про политика(1)
Российская оппозиционерка и общественный деятель Любовь Соболь выпустила новый документальный фильм, в котором рассказала о том, почему был убит Борис Немцов и как это было.
Большой москворецкий мост прямо у стен Кремля, самый центр Москвы, где постоянно дежурит полиция и все утыкано камерами. Сложно найти менее подходящее место для убийства. Разве что вы контролируете и полицию, и камеры. Тогда место идеальное. 27 февраля 2015 года по этому мосту шел один из самых известных оппонентов Путина Борис Немцов. Он шел домой. На мосту его догнал убийца и шесть раз выстрелил ему в спину. Немцов умер на месте.
Придя в политику в 90-х, он отстаивал Белый Дом, неоднократно критиковал войну в Чечне, противостоял олигархам и работал губернатором Нижегородской области, выведя последнюю из кризиса (при Немцове область заняла третье место в России по объему инвестиций), а затем и вице-премьером в правительстве.
Убийство Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года стало самым громким политическим убийством современной России. В новом видео Любовь Соболь рассказывает, как и за что был убит Немцов, как в расследовании фигурируют ФСБ, Рамзан Кадыров и Владимир Путин и как получилось, что убийство, произошедшее практически у стен Кремля, до сих пор не раскрыто.
Чем Борис Немцов был так опасен для Путина? И почему это больше похоже не на политическое убийства, а на настоящий теракт?
Интересно, что будучи губернатором Немцов собирал подписи против войны в Чечне. Сейчас такое и вообразить нельзя - представьте, какой-нибудь губернатор сегодня собирает подписи против войны в Украине. после этого Ельцин полгода не разговаривал с Немцовым, а потом остановил войну.
Слова, которые Немцов говорил в 2014 году, идеально описывают сегодняшний день. „Я считаю преступлением, самым настоящим преступлением, войну Путина против Украины. Причем это не война России и Украины, я против. Это война Путина. Почему воюет? Все действия, которые он совершает, как внутри страны, так и снаружи, направлены на реализацию главнейшей цели его - удержание власти любой ценой. Еще одна причина - он видит огромную угрозу в европейском выборе Украины, это угроза путинизму, угроза его власти, потому что европейский выбор - это демократия, прямые выборы, сменяемость власти и торжество закона. Это все, что противоречит вектору на единоличную власть, полицейщину, бесправие, произвол и коррупцию.Успех Украины на европейском пути - это катастрофа для Путина и шанс для свободной России повторить этот украинский путь“.