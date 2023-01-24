Слова, которые Немцов говорил в 2014 году, идеально описывают сегодняшний день: Соболь выпустила фильм про политика

Большой москворецкий мост прямо у стен Кремля, самый центр Москвы, где постоянно дежурит полиция и все утыкано камерами. Сложно найти менее подходящее место для убийства. Разве что вы контролируете и полицию, и камеры. Тогда место идеальное. 27 февраля 2015 года по этому мосту шел один из самых известных оппонентов Путина Борис Немцов. Он шел домой. На мосту его догнал убийца и шесть раз выстрелил ему в спину. Немцов умер на месте.

Придя в политику в 90-х, он отстаивал Белый Дом, неоднократно критиковал войну в Чечне, противостоял олигархам и работал губернатором Нижегородской области, выведя последнюю из кризиса (при Немцове область заняла третье место в России по объему инвестиций), а затем и вице-премьером в правительстве.

Убийство Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года стало самым громким политическим убийством современной России. В новом видео Любовь Соболь рассказывает, как и за что был убит Немцов, как в расследовании фигурируют ФСБ, Рамзан Кадыров и Владимир Путин и как получилось, что убийство, произошедшее практически у стен Кремля, до сих пор не раскрыто.

Чем Борис Немцов был так опасен для Путина? И почему это больше похоже не на политическое убийства, а на настоящий теракт?

Интересно, что будучи губернатором Немцов собирал подписи против войны в Чечне. Сейчас такое и вообразить нельзя - представьте, какой-нибудь губернатор сегодня собирает подписи против войны в Украине. после этого Ельцин полгода не разговаривал с Немцовым, а потом остановил войну.