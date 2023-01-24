Названа причина крушения вертолета с главой МВД Украины на борту

Один из собеседников издания заявил, что командир воздушного судна выбрал путь над Броварами из-за опасений, что со стороны Беларуси нанесут ракетный удар. Украинские силы использовали средства радиоэлектронного подавления, что, по словам источника, влияло на работу навигационных приборов.

Источники издания утверждают, что пилот летел слишком низко, из-за тумана видимость была ограничена, а из-за отсутствия электричества на крышах высотных домов не работали красные фонари.

„В критический момент, уже очень близко, пилот увидел дом, но у него уже не было вариантов предотвратить катастрофу. Он резко взял крен и вертолет упал на ближайший детсад“, — сообщил один из собеседников издания.

После крушения воздушного судна в Броварах в СБУ говорили, что среди версий случившегося — нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия по уничтожению вертолета.

Из-за авиакатастрофы погибли 14 человек, в том числе все 10 человек, находившиеся на борту вертолета. В салоне воздушного судна находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и сопровождавшие его люди. Среди погибших — один ребенок. Кроме того, еще 25 человек, в том числе 11 детей, пострадали, напоминает „Медуза“.