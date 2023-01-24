Почему танки „Leopard 2“ все еще не в Украине? Пять причин от эксперта(3)
Союзники в течение нескольких месяцев не могут договориться об отправке Украине современных танков немецкого производства „Leopard 2“. Эксперты отмечают, что крупномасштабные наступательные операции без танков попросту невозможны. RusDelfi поговорил с научным сотрудником Международного центра обороны и безопасности Томасом Ермалавичусом и узнал, какие могут быть причины по задержке поставок.
Эскалация конфликта
В Германии предпочитают поставлять оборонительное оружие, а танки – это наступательное оружие. Поэтому высшее руководство страны опасается, что передача танков чревата эскалацией конфликта. Однако есть контраргумент: Украине уже передавали танки. Они хоть и не были западной модификации, но тем не менее за этим не последовало никакой эскалации.
Германия – хороший союзник, но плохой лидер
Вторая пункт связан с тем, что со времен холодной войны Германия придерживалась позиции не быть лидером, особенно в военных вопросах. Немцы стараются избегать решений, за последствия которых их можно будет потом упрекнуть, что они предпринимают какие-то шаги не в согласовании с союзниками. Поэтому Германия не предпринимает односторонние шаги и требует чтобы была какая-то коалиция стран, которая выступала бы за передачу танков. В крайнем случае немцы ждут показательного примера от других стран: от Великобритании, Франции или США, например.
Рано или поздно война закончится, а Россия останется
В Германии также есть убеждение, особенно среди социал-демократов, что передача тяжелого вооружения Украине не будет способствовать налаживанию политических и экономических связей с Россией после окончания войны. Однако против этой позиции высказываются все, кроме крайне левых и крайне правых партий, но фракция СДПГ достаточно влиятельная, чтобы продолжать лоббировать свои интересы.
Общественное мнение
Сейчас за передачу танков выступает около 46% немцев, а это все еще менее половины. Но общественное мнение меняется, и потихоньку население Германии склоняется к тому, что предоставить Украине боевые танки „Leopard 2“ все же нужно.
Исторические комплексы
У немцев срабатывает инстинкт сдерживания, так как они боятся обвинений в том, что возвращаются к своему прошлому, когда немецкие танки стреляли по русским в Украине, как это было в 1941 году. Для них это плохая ассоциация. Правда, такая политика приводит Германию к самоизоляции среди своих союзников. Многие попросту опасаются, что времени совсем не остается: Россия готовится к масштабному наступлению весной, Украине также надо готовиться к контрнаступлению.
По словам Томаса сейчас уже поступают сигналы о том, что Украина начинает готовить экипажи и обслуживающий персонал вместе со странами, которые поддерживают передачу „Леопардов“, и у которых они есть на вооружении.