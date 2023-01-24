Хенри Сильдару завоевал бронзовую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Сильдару, занявший четвертое место в квалификации, был в лучшей форме в финале и завоевал бронзовую медаль уже в первом раунде. 16-летний Сильдару за первый прыжок заработал ровно 91 балл. Во втором раунде Сильдару заработал 85,3 балла, а в третьем уже рискнул и набрал 71,8 балла. Засчитывались два лучших из трех прыжков (прыжки должны были быть разными), т.е. общая сумма баллов Сильдару составила 177,3 балла.

17-летний швейцарец Фадри Райнер завоевал золотую медаль с результатом 179,8 балла, а 17-летний француз Нил Брокарт Алегре завоевал серебро с 177,5 балла. До золотой медали Сильдару не хватило 2,5 балла, а до серебра — всего 0,2 балла.

Райнер и Брокарт Алегри заложили фундамент для своего успеха в первом раунде. Райнер заработал 94,5 балла, а Брокарт Алегре - 92,3 балла за первый прыжок. Во втором раунде Сильдару показал лучший прыжок дня (86,3), а Райнер и Брокарт Алегре набрали по 85,3 балла. В последнем прыжке никто из первой тройки не смог улучшить результат.

Четвертым стал финн Аймо Манделин, набравший 166,0 балла. Чех Петр Мюллер, занявший третье место в квалификации, опередив Сильдару, набрал 163,8 балла и занял пятое место в финале. Австриец Флориан Пале занял шестое место с 161,5 балла.

На Европейском юношеском олимпийском фестивале Сильдару также участвует в парковом заезде, квалификация которого состоится в четверг, а финал — в пятницу.

16-й зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит в итальянским регионе Фриули-Венеция-Джулия с 21 по 28 января 2023 года, и в его рамках молодые спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет принимают участие в соревнованиях по 14 дисциплинам.

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