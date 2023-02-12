Бывший убийца начал жизнь с нуля, нашел работу в IT и стал опорным лицом для восьми заключенных, которые скоро должны выйти на свободу

Тынис * оказался за решеткой из-за длившегося несколько лет конфликта с бывшим соседом. Они на дух друг друга не переваривали. Первая крупная ссора произошла в 2012 году. Однажды в октябре Тынис, напившись, разругался с соседом возле дома. Он угрожал тому пневматическим пистолетом и лез в драку. В результате сосед получил незначительные травмы.

Ссора, разгоревшаяся между мужчинами год спустя, закончилась плачевно. В августе 2013 года Тынис ударил своего соседа ножом в живот. Из-за полученных травм тот скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Тыниса арестовали на месте преступления, ему грозило до десяти лет лишения свободы. И погашение долга в размере 40 000 евро.

В итоге Тынису пришлось отсидеть семь лет. Он вышел на свободу в 2020 году. И мог бы оставаться свободным человеком, если бы вскоре сам не вызвал полицию. Сделал он это потому, что не хочет возвращаться в тюрьму и вновь катиться по наклонной. Но он видит, что в эстонском обществе многое делается именно для того, чтобы он и его товарищи по несчастью вновь оказались за высоким забором — ведь так было бы проще для всех. Тынису не нравится отношение к бывшим заключенным, отсидевшим свой срок.