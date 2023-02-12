Бывший убийца начал жизнь с нуля, нашел работу в IT и стал опорным лицом для восьми заключенных, которые скоро должны выйти на свободу(16)
Человек, отсидевший в тюрьме за убийство, к своему ужасу обнаружил себя в ситуации, когда ему захотелось снова убивать. Теперь он работает в службе поддержки таких же, как он сам, и полон решимости разрушить стереотип о том, что бывшие заключенные — это какие-то чудовища. Но он пока не знает, что ждет его впереди, пишет Eesti Ekspress.
Тынис* оказался за решеткой из-за длившегося несколько лет конфликта с бывшим соседом. Они на дух друг друга не переваривали. Первая крупная ссора произошла в 2012 году. Однажды в октябре Тынис, напившись, разругался с соседом возле дома. Он угрожал тому пневматическим пистолетом и лез в драку. В результате сосед получил незначительные травмы.
Ссора, разгоревшаяся между мужчинами год спустя, закончилась плачевно. В августе 2013 года Тынис ударил своего соседа ножом в живот. Из-за полученных травм тот скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Тыниса арестовали на месте преступления, ему грозило до десяти лет лишения свободы. И погашение долга в размере 40 000 евро.