В городском здании рядом с Vaba Lava в Нарве ночуют бомжи: чтобы выдворить их, управе пришлось потратиться на дополнительные меры

Что же случилось и почему эти люди облюбовали здание на Линда 4? Все просто: в этом здании легко спрятаться, оставшись незамеченным, и остаться на ночь. И если не портить имущество и не воровать, то и предъявить человеку, в общем-то, нечего. Его можно, максимум, выгнать. И это совершенно не помешает ему вернуться обратно.

Cтарший специалист Отдела имущества Департамента городского хозяйства Игорь Ааль на инфочасе, прошедшем в стенах Нарвской управы, рассказал, что проблема дошла до критической точки. И поэтому на уровне города пришлось решать, что делать с ночными горе-жителями.

„Архитектура здания позволяет прийти туда днем, спрятаться и остаться на ночь. Поскольку это публичное место, никто не препятствует тому, что люди туда приходят. В 22.00 здание уходит на техническую охрану, под сигнализацию. Поэтому при попытке выйти из здания или открыть дверь после этого времени, например, если наш „гость“ кого-то туда впустит или просто решит уйти посреди ночи, срабатывает сигнализация. Приезжает охранная фирма. Но поскольку у города ранее был договор только выезда по тревоге и осуществления технической охраны, то у охранной фирмы не было возможности и права осуществлять обход этого здания. Но с нового года мы решили расширить договор и добавили функцию обхода здания. Таким образом, нежелательных гостей из здания они могут выдворить“, - объяснил Игорь Ааль.

Нарве эта дополнительная услуга обошлась чуть более 200 евро в месяц. Таким образом город надеется отвадить нежеланных гостей от городского здания.

Любопытно, что у города практически нет никаких рычагов наказания за незаконное пребывание внутри здания. Полиция реагирует только в случае, если имеет место преступление, порча имущества или вандализм. Но поскольку ночные обитатели ничего не воруют и не портят, а просто оставляют после себя мусор и неприятные запахи, наказать их никоим образом нельзя.

Теперь, после предпринятых шагов, управа Нарвы надеется распрощаться с непрошенными гостями.