25.01.2023, 07:01
Медикаменты из России не подпадают под санкции, но за ввоз некоторых из них в Эстонию можно схлопотать уголовное наказание(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Коридор“ товаров, которые можно ввозить из России в Эстонию, за последний год значительно сузился. То тут, то там попадаются обсуждения на тему пересечения границы. Что ввозить можно, что нельзя, как санкции повлияли на, казалось, совершенно обыденные товары - все это по-прежнему остается предметом разговоров, домыслов, примеров из личного опыта.