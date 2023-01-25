Здоровье
25.01.2023, 07:01

Медикаменты из России не подпадают под санкции, но за ввоз некоторых из них в Эстонию можно схлопотать уголовное наказание

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ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

„Коридор“ товаров, которые можно ввозить из России в Эстонию, за последний год значительно сузился. То тут, то там попадаются обсуждения на тему пересечения границы. Что ввозить можно, что нельзя, как санкции повлияли на, казалось, совершенно обыденные товары - все это по-прежнему остается предметом разговоров, домыслов, примеров из личного опыта.

В особенности, людей волнует тема ввоза в Эстонию медикаментов, так как не секрет, что, в особенности, жители приграничной Нарвы совершали настоящие паломнические поездки специально для того, чтобы закупиться в российских аптеках.

„У нас не продают цитрамон! А только он помогает мне от головной боли“, - сетует нарвитянка Ирина, которая специально делала годовую многократную визу, чтобы закупаться в Ивангороде лекарствами. „Да и не только цитрамон, я покупала там таблетки для сна, которые у нас только по рецепту, а также антибиотики и антимикробные препараты, микстуры для внуков. Вся моя аптечка, в основном, состояла из товаров российских аптек. К тому же, там дешевые лекарства от кашля, уголь и т.д.“, - рассказывает RusDelfi Ирина, которая уже год не ходит через границу за лекарствами. Потому что теперь она переживает из-за санкций, и рисковать не хочет.

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