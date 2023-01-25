Медикаменты из России не подпадают под санкции, но за ввоз некоторых из них в Эстонию можно схлопотать уголовное наказание

„У нас не продают цитрамон! А только он помогает мне от головной боли“, - сетует нарвитянка Ирина, которая специально делала годовую многократную визу, чтобы закупаться в Ивангороде лекарствами. „Да и не только цитрамон, я покупала там таблетки для сна, которые у нас только по рецепту, а также антибиотики и антимикробные препараты, микстуры для внуков. Вся моя аптечка, в основном, состояла из товаров российских аптек. К тому же, там дешевые лекарства от кашля, уголь и т.д.“, - рассказывает RusDelfi Ирина, которая уже год не ходит через границу за лекарствами. Потому что теперь она переживает из-за санкций, и рисковать не хочет.