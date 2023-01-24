Посол России Владимир Липаев заявил Владимиру Соловьеву: в Эстонии процветает русофобия, готовятся напасть на Петербург

„У англосаксов был интерес создать здесь антироссийский форпост для оказания давления на РФ. Причем речь идет не только об экономическом, политическом, культурном, но и военном давлении, - заявил Липаев. - Эстония активно вооружается, непонятно только зачем. Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?“

Кроме того, посол заявил, что „эстонская дипломатия показала себя абсолютно недоговороспособной, абсолютно не восприимчивой к каким-либо логическим аргументам <...> В этих условиях поддерживать нормальный контакт не представляется возможным, поэтому у России просто не было выхода другого, нет смысла поддерживать с такой страной, как Эстония, на данном этапе отношения на столь высоком уровне, как на уровне посла“.

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