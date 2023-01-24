Посол России Владимир Липаев заявил Владимиру Соловьеву: в Эстонии процветает русофобия, готовятся напасть на Петербург(33)
Посол России Владимир Липаев заявил пропагандисту Владимиру Соловьеву, что Эстония пропитана „дикой русофобией“.
„У англосаксов был интерес создать здесь антироссийский форпост для оказания давления на РФ. Причем речь идет не только об экономическом, политическом, культурном, но и военном давлении, - заявил Липаев. - Эстония активно вооружается, непонятно только зачем. Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?“
Кроме того, посол заявил, что „эстонская дипломатия показала себя абсолютно недоговороспособной, абсолютно не восприимчивой к каким-либо логическим аргументам <...> В этих условиях поддерживать нормальный контакт не представляется возможным, поэтому у России просто не было выхода другого, нет смысла поддерживать с такой страной, как Эстония, на данном этапе отношения на столь высоком уровне, как на уровне посла“.