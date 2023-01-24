Лучше поздно, чем никогда: у нарвитян наконец-то публично спросили, что для них значат советские монументы

Ярославна Назарова сказала во время дискуссии, что ей сложно понять, почему нужно было убирать памятники. Объективно – да, но эмоционально – нет. Она привела в пример размышление ее сокурсницы, которая воспринимает советские монументы как что-то оставшееся после советской оккупации. Причем она сравнивает это с беспорядком после ограбления квартиры. „Мне такая параллель очень понятно объясняет желания убрать все советские памятники, – говорит Назарова. – Но с моей идентичностью сильнее связан миф о Второй мировой, как о войне, на которой воевали мои предки против абсолютного зла, поэтому мне эмоционально больно, когда сносят памятники“.

Интересно, и это отметили многие собравшиеся в зале, что организаторами важного разговора стали Эстонский Музей Архитектуры и Эстонская Академия Художеств, а не представители местного сообщества. Мэр Нарвы, Катри Райк, сказала, что в фейсбуке шли горячие обсуждения еще с лета, но встречу с нарвитянами, действительно, горуправа не проводила, потому что до самого дня сноса памятника-танка, оставалась надежда решить вопрос так, чтобы он не покидал пределы Ида-Вирумма, да и летом многие находились на даче. Для обсуждения судьбы монумента погибшим во Второй мировой войне жителям принаровских деревень, по словам Райк, встреча с горожанами планируется.

„Советские монументы для нас начинают что-то значить в раннем возрасте, – поделилась своим мнением нарвитянка Ярославна Назарова, студентка Эстонской академии художеств. – Мифы о них мы легко впитываем. Они связаны с нашей идентичностью. Если миф критикуется, становится больно. Наверное, примерно такие же чувства вызовет критика людей, воевавших в Эстонской освободительной войне, у большинства эстонцев“.

„Мы не можем относиться к памятникам как к фетишу“

Иван Сергеев отметил, что у него, например, нет эмоциональной связи с памятниками, посвященным Второй мировой. „Мой дед воевал, но его культа в нашей семье нет, –рассказывает Сергеев. – Конечно, у меня с детства было знание про 9 мая. Но я не понимаю, почему, когда увозили танк, надо было плакать. Во-первых, была возможность решить самостоятельно вопрос с местом, где он будет находиться дальше, а во-вторых, если рационально размышлять, а не эмоционально, то можно понять обе стороны“.

Как ключевую архитектор проводит мысль о важности критического мышления. В его понимании, у каждого из нас может быть свое мнение по поводу конкретного события. И в общении нужно вникать в контекст, из которого человек исходит, сообщая личную позицию, тогда будет проще понимать друг друга и договариваться. Как архитектор, Сергеев акцентировал внимание на идее, что монументы – это точки городского пространства. Они важны. Но кроме них есть еще здания, малые архитектурные формы. Они тоже ценны. „Мы не можем относиться к памятникам как к фетишу, мы должны скорее ценить городское пространство в общем, смотреть, каким мы хотим, чтобы оно было“, – говорит Иван. Он считает, что воспитывает нас городское пространство в целом, а не отдельные точки в городе, скажем, монументы, поэтому гармоничное пространство города нужно создавать внимательно. Какие советские монументы оставлять, какие – нет, это, полагает Иван, вопрос к политикам. „У нас репрезентативная демократия и решения должны принимать политики, раз люди их выбрали, – уточняет он. – А вот такие дискуссии надо проводить чаще в Нарве. Если болит, то давайте об этом поговорить. И пусть политики участвуют не только в выборах, но и в таком общении городского коммьюнити“.

„Наша история длиннее военной“

На встречу пришло более 50 участников. В основном – представители среднего и старшего поколения. Некоторые – стояли. Все два часа. Вопросы решились задать не все собравшиеся.