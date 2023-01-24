Лучше поздно, чем никогда: у нарвитян наконец-то публично спросили, что для них значат советские монументы(10)
Открытая дискуссия о значении памятников для нарвитян впервые состоялась в прошедшую субботу в пространстве арт-резиденции. Бурю эмоций вызвал разговор о так называемых красных монументах. Вообще-то, тема встречи была заявлена намного шире: культура памяти и наследия в Нарве. Но больше внимания и времени, а беседа продлилась почти два часа, ушло на разговор о значимости памятников, посвященных Второй мировой войне. С этой темы и начали дискуссию. О современных скульптурах поговорили уже спокойно и быстро. Многие участники сожалели, что подобная встреча не состоялась еще в августе.
„Советские монументы для нас начинают что-то значить в раннем возрасте, – поделилась своим мнением нарвитянка Ярославна Назарова, студентка Эстонской академии художеств. – Мифы о них мы легко впитываем. Они связаны с нашей идентичностью. Если миф критикуется, становится больно. Наверное, примерно такие же чувства вызовет критика людей, воевавших в Эстонской освободительной войне, у большинства эстонцев“.
Ярославна Назарова – приглашенный спикер из Нарвы. Вместе с ней в качестве экспертов выступили Март Кальм, ректор Эстонской Академии Художеств и историк архитектуры, а также Иван Сергеев, архитектор и координатор проекта справедливого перехода в Ида- Вирумаа. Модерировала дискуссию Трийн Ояри, директор Эстонского Музея архитектуры.
Интересно, и это отметили многие собравшиеся в зале, что организаторами важного разговора стали Эстонский Музей Архитектуры и Эстонская Академия Художеств, а не представители местного сообщества. Мэр Нарвы, Катри Райк, сказала, что в фейсбуке шли горячие обсуждения еще с лета, но встречу с нарвитянами, действительно, горуправа не проводила, потому что до самого дня сноса памятника-танка, оставалась надежда решить вопрос так, чтобы он не покидал пределы Ида-Вирумма, да и летом многие находились на даче. Для обсуждения судьбы монумента погибшим во Второй мировой войне жителям принаровских деревень, по словам Райк, встреча с горожанами планируется.
Ярославна Назарова сказала во время дискуссии, что ей сложно понять, почему нужно было убирать памятники. Объективно – да, но эмоционально – нет. Она привела в пример размышление ее сокурсницы, которая воспринимает советские монументы как что-то оставшееся после советской оккупации. Причем она сравнивает это с беспорядком после ограбления квартиры. „Мне такая параллель очень понятно объясняет желания убрать все советские памятники, – говорит Назарова. – Но с моей идентичностью сильнее связан миф о Второй мировой, как о войне, на которой воевали мои предки против абсолютного зла, поэтому мне эмоционально больно, когда сносят памятники“.
„Мы не можем относиться к памятникам как к фетишу“
Иван Сергеев отметил, что у него, например, нет эмоциональной связи с памятниками, посвященным Второй мировой. „Мой дед воевал, но его культа в нашей семье нет, –рассказывает Сергеев. – Конечно, у меня с детства было знание про 9 мая. Но я не понимаю, почему, когда увозили танк, надо было плакать. Во-первых, была возможность решить самостоятельно вопрос с местом, где он будет находиться дальше, а во-вторых, если рационально размышлять, а не эмоционально, то можно понять обе стороны“.
Как ключевую архитектор проводит мысль о важности критического мышления. В его понимании, у каждого из нас может быть свое мнение по поводу конкретного события. И в общении нужно вникать в контекст, из которого человек исходит, сообщая личную позицию, тогда будет проще понимать друг друга и договариваться. Как архитектор, Сергеев акцентировал внимание на идее, что монументы – это точки городского пространства. Они важны. Но кроме них есть еще здания, малые архитектурные формы. Они тоже ценны. „Мы не можем относиться к памятникам как к фетишу, мы должны скорее ценить городское пространство в общем, смотреть, каким мы хотим, чтобы оно было“, – говорит Иван. Он считает, что воспитывает нас городское пространство в целом, а не отдельные точки в городе, скажем, монументы, поэтому гармоничное пространство города нужно создавать внимательно. Какие советские монументы оставлять, какие – нет, это, полагает Иван, вопрос к политикам. „У нас репрезентативная демократия и решения должны принимать политики, раз люди их выбрали, – уточняет он. – А вот такие дискуссии надо проводить чаще в Нарве. Если болит, то давайте об этом поговорить. И пусть политики участвуют не только в выборах, но и в таком общении городского коммьюнити“.
„Наша история длиннее военной“
На встречу пришло более 50 участников. В основном – представители среднего и старшего поколения. Некоторые – стояли. Все два часа. Вопросы решились задать не все собравшиеся.
Сильвия Ильменская, краевед, нарвитянка в четвертом поколении, еще помнит старую Нарву, которую большинство из нас видели только на фотографии. Она напомнила участникам, что Нарва – это эстонский город. Она поделилась воспоминанием, как было ей обидно, когда после окончания Второй мировой сюда приехали новые люди, появилось многонациональное сообщество, но почти никто не интересовался мнением о развитии города у тех, кто здесь жил до войны. Сильвия говорит, что эти памятники – пропагандистские. „Это единственное их значение“, – настаивает она. И продолжает: „Мы же живём в общем сообществе. Не только собственные желания надо слушать“. Ильменская очень сожалеет, что этот разговор не состоялся прежде.
Прозвучало мнение юриста Александра Гамзина о том, что нет законодательных актов, на основе которых происходит демонтаж памятников. Нарвский предприниматель Эдуард Леннук высказал свое огорчение, что нет у горожан коммуникации с управленцами города. И добавил, что, на его взгляд, если забираешь, то надо и отдать что-то в ответ. Он задается вопросом, что государство предложит Нарве в качестве „ответа“ на демонтаж советских монументов. Он напомнил собравшимся, что, например, на кладбище рядом с Нарвой можно увидеть валяющиеся кресты с очень старых могил, за которыми уже некому ухаживать. „Наша история длиннее военной, – резюмирует Эдуард. – Надо восстанавливать историческую память. Для этого городу нужна поддержка государства“.
В этом – в восстановлении исторической памяти – с Эдуардом солидарен Олег Юков. Он приехал на дискуссию из Кохтла-Ярве. Кстати, не он один прибыл из другого города ради участия в беседе о наследии Нарвы. Свое мнение Олег не успел озвучить во время самой дискуссии, но судя по бумаге с тезисами, которую держал в руках, пока мы говорили, он готовился к этому. Ему небезразлично, что будет с обликом Нарвы. Олег с большой любовью относится к истории города и считает, что если устанавливать новые памятники, то они должны прославлять прекрасное прошлое Нарвы. Ему довелось поучаствовать в реконструкции ряда памятных мест в Канаде. И он с восторгом рассказывает, как там трепетно относятся к восстановлению исторической памяти. Юков сходу генерирует идеи, каким историческим личностям из прошлых веков имеет смысл поставить памятник в Нарве и на каких местах городского пространства они могут находиться.
Цель дискуссии – услышать друг друга
Елена Вальме, нарвитянка, поделилась с экспертами встречи и присутствующими в зале участниками историей создания памятной плиты, которая находится в парке около бывшего дома культуры имени Герасимова. В настоящее время решается вопрос, можно ли городу сохранить ее в том виде, в каком она стоит в парке. Елена очень убедительно аргументировала, что памятник не имеет под собой военную подоплеку. Он посвящен принаровцам, погибшим в годы Второй мировой. На нем среди прочих выбиты имена тех, кто даже не воевал. Елена говорит, что она надеется на сохранение мемориала, тем более, что деньги на него собирали нарвитяне, и он установлен уже после объявления независимости Эстонии. Но если все-таки его будут убирать, то она рассчитывает, что вместо него появится другой вариант памятника и сохранится место, куда можно приходить, чтобы вспоминать былую жизнь принаровцев. Елена приводит в пример трогательные истории из прошлого, которые рассказывают потомки жителей принаровских деревень, собираясь в парке у мемориала 8 мая.
Сергей Цветков, активный житель Нарвы, взяв микрофон, говорит, что он все-таки надеется, что советские пропагандистские памятники уберут, и дискуссия не помешает этому.
Модератор встречи Тийн неоднократно отмечала, что дискуссия и задумана с целью услышать друг друга. Она уверена, что стоит продолжать обсуждать эту тему и дальше.
Алексей Иванов, координатор арт-резиденции, на вопрос, почему именно в их пространстве проходит первая в Нарве дискуссия о памятниках, ответил, что NART выступает максимально нейтральной площадкой для обсуждения крайне политизированной темы. „Особенно важно сохранить нейтральность и в преддверии грядущих парламентских выборов – памятники не раз становились картой в политической игре, и мы видели одну из первостепенных задач именно в деполитизации этой дискуссии“, – уточняет Алексей. И добавляет: „Главная ценность мероприятия, как это ни прискорбно звучит, заключается в том, что она, наконец, прошла в Нарве, в городе, который первым потерял свои памятники. Ведь до сего момента вопрос публично обсуждался только в Таллинне, а Нарва так и оставалась регионом, в котором лишь имплементировали принятые в столице решения“.