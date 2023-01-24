Мнение
24.01.2023, 16:27

МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо: Путин взял в заложники русский народ или все наоборот?

 
Защитники российской империи в Эстонии - это центристы
Рейн Руутсоо
политолог, почетный профессор Таллиннского университета, кавалер знака "За заслуги перед Таллинном"
Российские правители
Российские правители
ФОТО: kultura.rf

Сознание россиян проникнуто имперским менталитетом, и даже если российская авантюра в Украине провалится, большинство россиян все равно будут воспринимать Россию как жертву русофобского заговора, пишет историк Рейн Руутсоо.

Этнические сообщества, как заметил Бенедикт Андерсон, функционируют как „воображаемые сообщества“. „Судьба“ народов, в свою очередь, формируется в результате взаимодействия национальных идентичностей. „Жизнь души“ и менталитет народов питается ответом на вопрос „кто мы?“, „каким мы представляем себе свое будущее?“ и т. д.

Сегодня мы задаемся вопросом - как могло случиться, что мир столкнулся с геноцидом масштаба монголо-татарской „выжженной земли“ или нацистской „войны на уничтожение“ в Украине, а российская общественность „оглушительно молчит“.

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