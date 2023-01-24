МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо: Путин взял в заложники русский народ или все наоборот?

Этнические сообщества, как заметил Бенедикт Андерсон, функционируют как „воображаемые сообщества“. „Судьба“ народов, в свою очередь, формируется в результате взаимодействия национальных идентичностей. „Жизнь души“ и менталитет народов питается ответом на вопрос „кто мы?“, „каким мы представляем себе свое будущее?“ и т. д.