24.01.2023, 16:27
МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо: Путин взял в заложники русский народ или все наоборот?
Защитники российской империи в Эстонии - это центристы
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Сознание россиян проникнуто имперским менталитетом, и даже если российская авантюра в Украине провалится, большинство россиян все равно будут воспринимать Россию как жертву русофобского заговора, пишет историк Рейн Руутсоо.
Этнические сообщества, как заметил Бенедикт Андерсон, функционируют как „воображаемые сообщества“. „Судьба“ народов, в свою очередь, формируется в результате взаимодействия национальных идентичностей. „Жизнь души“ и менталитет народов питается ответом на вопрос „кто мы?“, „каким мы представляем себе свое будущее?“ и т. д.