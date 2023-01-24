„Россия-1“ сослалась на Delfi в истории с украинским „двойным агентом“

Трансляция выпуска была в воскресной программе „Вести недели“. В сюжете речь идет про одного из участников украинско-российских переговоров - Дениса Киреева, убитого в Киеве еще в начале марта прошлого года. Сотрудники СБУ считали Киреева российским агентом. The Wall Street Journal опубликовал подробное расследование об этом деле.

Далее в сюжете следует фрагмент из интервью, опубликованного в Delfi, в котором Михаил Подоляк подтверждает основный тезис российских журналистов. „Он имел отношение к ГУР, а его убийство связано с тем, что в начале войны не было единой координации между силовыми структурами“, - сказал Подоляк в интервью.

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