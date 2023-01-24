На блогера и экс-футболиста завели дело о дискредитации российской армии

На бывшего футболиста и автора ютьюб-канала „КраСава“ Евгения Савина завели административное дело о „дискредитации“ российской армии. Об этом сообщает „Интерфакс“.

По данным агентства, протокол в отношении Савина был зарегистрирован в Тверском суде Москвы 23 января. Дата заседания пока не назначена.

Блогеру вменяется совершение публичных действий, направленных на „дискредитацию“ российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Савин выступил против войны. Во второй половине апреля он опубликовал в своем ютьюб-канале выпуск, посвященный войне в Украине.

В нем приняли участие украинские футболисты Андрей Ярмоленко, Андрей Воронин, Виталий Миколенко, Александр Алиев и хорват Дарио Срна, игравший за донецкий „Шахтер“. О войне также рассказали беженцы из Украины.

На следующий день после публикации ролика футбольному клубу Савина запретили тренироваться на стадионе „Зоркий“ в Красногорске. В конце мая блогер уехал из России. Позднее депутата Госдумы Роман Терюшков обвинил Савина в распространении „фейков“ о российской армии. Согласно ответу на депутатский запрос, МВД провело проверку в отношении блогера, после чего передало материалы СК РФ.

Евгений Савин — в прошлом профессиональный футболист. После завершения спортивной карьеры был одним из ведущих программы „Культ тура“ и комментировал футбольные матчи на „Матч ТВ“. У его ютьюб-канала „КраСава“ более 1,1 миллиона подписчиков. В 2021 году Савин основал футбольный клуб „Красава“, который в сезоне 2021/2022 дебютировал в розыгрыше II дивизиона Футбольной национальной лиги.