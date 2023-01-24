Правда ли, что компания Bonduelle на Новый год пожелала победы российской армии?

„30 декабря в российских социальных сетях распространилась ложная информация о нашей деятельности в России. Эта информация и заявления, приписываемые компании Bonduelle и её руководителям, — фейк . Bonduelle Group продолжает вести свою деятельность в России по единственной причине: чтобы люди в этой и соседних странах имели доступ к жизненно важным продуктам питания“. Компания ещё в марте 2022 года, через три недели после начала полномасштабной войны, заявила , что остаётся в России, но при этом прекращает инвестиции в российский бизнес, а всю полученную в стране прибыль направит на восстановление украинской экономики.

Компания Bonduelle уже 31 декабря выступила с официальным заявлением, в котором говорилось, что все появившиеся ранее в соцсетях сообщения о новогодних подарках российским солдатам не имеют отношения к действительности.

На первой фотографии видны четыре консервных банки, а также лист бумаги с логотипом компании Bonduelle и текстом: „Дорогой солдат, поздравляем тебя с Новым годом! Желаем всех благ и скорейшей Победы!“. На втором снимке — такая же (или, возможно, та же) коробка, в которой лежат такие же (или даже те же) банки, расположенные аналогичным образом. Отличие второй фотографии в том, что на ней запечатлён ещё и человек в камуфляжных штанах и грязной тельняшке.

Тот самый пост, скриншот которого распространяли пользователи соцсетей, действительно существовал. Вскоре после публикации он был удалён , но сохранилась его архивная копия .

Фотографии с поздравлением солдат российской армии от французской компании стали расходиться 30 декабря. Записи со скриншотом сообщения от Bonduelle распространялись в Facebook и в Twitter . На фото был изображен пост сообщества „Ярцево LIVE“ во „ВКонтакте“ с новостью о новогодней инициативе компании. В частности, там говорилось о продуктовых подарках для 10 тысяч участников „СВО“, а от лица главы представительства Bonduelle в России Екатерины Елисеевой был размещён следующий текст: „Искренние пожелания скорейшей победы не менее важны, чем продуктовый набор“. После этого украинские пользователи призвали ставить в Twitter хэштег #BoycottBonduelle, который продолжали использовать и в середине января 2023 года. Бойкот поддержали крупнейшие украинские торговые сети: „Сiльпо“ и АТБ , Varus , Novus и украинский филиал сети Auchan .

Можно было бы предположить, что Bonduelle Group просто открещивается от акции, спровоцировавшей скандал. Или, например, что передача солдатам подарков была инициативой российского менеджмента, в частности, исходила от упомянутой Екатерины Елисеевой, директора Bonduelle Eurasia Markets. После появления скандальных публикаций некоторые СМИ вспомнили, что Елисеева — выпускница Академии ФСБ, о чём в 2019 году писал Forbes. А один из заводов Bonduelle находится на самой границе с Украиной, в городе Шебекино Белгородской области, попадающем время от времени под обстрелы.

Но никаких следов проведения акции нет ни на русскоязычном сайте Bonduelle, ни в соцсетях российского подразделения компании. Последнее сообщение в верифицированном Telegram-канале Bonduelle датируется как раз 30 декабря, в нём компания поздравляет с Новым годом, но о солдатах или победе России в войне нет ни слова.

Сообщение о вызвавшей скандал акции было эксклюзивом небольшого паблика „Ярцево LIVE“ (2,5 тысячи подписчиков на момент публикации записи про подарки военнослужащим), который посвящён новостям города Ярцево (42 тысячи жителей) Смоленской области. Теперь паблик закрыт для сторонних пользователей. Для такого сообщества размещение сообщения, по стилю похожего на пресс-релиз крупной международной компании — не самый привычный жанр.

При этом в соцсетях так и не появилось других фотографий „продуктовых наборов“. Два снимка из паблика „Ярцево LIVE“ остались единственными, что странно, так как в изначальном сообщении говорилось о 10 тысячах таких наборов. Не удалось найти ни сообщений от военнослужащих, ни от их родственников с рассказами о подарках от Bonduelle. Не размещали других фотографий об этом и блогеры, ведущие пропагандистское сопровождение российского вторжения в Украину.

Итак, теоретически можно допустить, что кто-то из сотрудников компании, у которой к тому же есть производство в одной из самых горячих точек в российском приграничье, мог без ведома вышестоящего руководства, но от имени Bonduelle осуществить такую акцию. Но глобальная компания этого не делала, это противоречит логике её поведения с начала войны и стандартной оценке бизнес-рисков, которые в этом случае были очевидными. К тому же заявленный масштаб (10 тысяч продуктовых наборов) вряд ли бы остался незамеченным, а единственными „доказательствами“ предновогодней акции по-прежнему остаются лишь две фотографии, появившиеся в небольшом паблике во „ВКонтакте“.

Итог: Скорее всего, неправда