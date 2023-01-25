ТОП-5 | Автосервисы выбрали лучшие страховые компании Эстонии

Опрос Kantar Emor в третий раз провел среди своих членов Эстонский союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL). Членам AMTEL, занимающимся ремонтом после ДТП, было предложено оценить 10 крупных страховых компаний, для чего они должны были ответить на 17 вопросов по пятибалльной системе. Получившим наилучший рейтинг страховым компаниям члены AMTEL дали высшие баллы за оперативность реагирования на ценовые предложения и принятие в процессе ремонта технически обоснованных калькуляций.

По результатам в пятерку лучших страховых компаний 2022 года вошли:

Swedbank P&C Insurance AS ERGO Insurance SE LHV Kindlustuse AS Seesam Insurance AS Lietuvos Draudimas Eesti filiaal

Две лучшие страховые компании остались теми же, что в прошлом году, а это значит, что качественные предприятия продолжают работать на высоком уровне. „Я рад, что в эти непростые времена в секторе авторемонта имеются сильные страховые компании, сотрудничество с которыми проходит гладко и чьи инновационные решения помогают сделать неприятный для клиента процесс максимально безболезненным и быстрым“, - добавил член правления AMTEL и Союза автомастерских (AKL) Сулев Наруск.

Уверенно занявшая второе место страховая компания ERGO отличалась от конкурентов, прежде всего, быстрым обслуживанием клиентов и соблюдением договоренностей. „В современном мире самый ценный ресурс это время. Клиенты ценят быстрый и профессиональный подход со стороны страхового партнера и выполнение работы в обещанные сроки“, - сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс, по словам которой именно скорость стала для конечных клиентов крайне важным фактором.

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